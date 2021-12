Rikand finaali eel: loodan, et esietendus annab peaproovist teise tulemuse

Balti liiga põhiturniiril on Tartu võistkond võitnud 11 ja kaotanud viis kohtumist, Tallinna esindusel on koos kaheksa võitu ja viis kaotust. Tartul on turniiritabelis kirjas parimana 32 punkti, Audentese SG/Noortekoondisel kuuendana 23 punkti. Eesti meistrivõistlustel on Tartu naiskond teine ja Audentese SG/Noortekoondis neljas. Tänavuse hooaja omavahelistes mängudes on jagunud võidurõõmu mõlemale võistkonnale: 4. detsembril võttis 3:1 (25:22, 26:24, 22:25, 25:20) võidu kodusaalis mänginud Tartu ja 19. detsembril 3:0 (25:23, 25:15, 25:23) võidu samuti kodupubliku ees mänginud Audentese SG/Noortekoondis.

Mõlema finalisti jaoks on tee karikafinaalini kulgenud suuremate probleemideta, kui senistes mängudes kaotusekibedust ei tuntud. Seejuures ei loovutanud tartlannad veerandfinaalseerias tiitlikaitsja TalTech/Tradehouse'ile ja poolfinaalseerias Barrus/Võru Võrkpalliklubile geimigi. Eelringis mängiti 3:2 ja 3:0 tulemusega üle Tallinna Ülikool/Kikas. Audentese SG/Noortekoondis võitis veerandfinaalis 3:2 ja 3:0 tulemusega esiliigas osaleva Gerardos Toys/Neemeco ning poolfinaalis kahel korral 3:2 resultaadiga Rae Spordikool/VIASTONi.

Tartu naiskonna peatreener Hendrik Rikand rääkis, et naiskond on finaaliks valmis. "Karikafinaalile läheme vastu loomulikult võidumõtetega: finaal toimub meie kodus ja kindlasti tahame võidukad olla. Oleme finaali nimel ohverdanud mõned mängud ja punktid Balti liigas, kuid kas sellest mängu alguseks piisavalt kasu on, selgub alles vile kõlades. Meil on teatud muresid ning treening- ja mängurütm on erinevatel põhjustel olnud mõnda aega häiritud, kuid usun, et oleme valmis tiitli eest maksimaalselt pingutama. Pühapäeval toimunud nii-öelda finaali peaproovi võitis küll Audentes, kui vastupidiselt teatrile, kus peaproov ja esietendus peavad samamoodi lõppema ning improviseerida saab pisiasjadega, siis spordis võib esietendus anda peaproovist hoopis erineva tulemuse. Eks me sinna ka oma panuse anda soovime," kommenteeris Rikand.

Vaadates karikavõistluste lähiajalugu, siis viimasel viiel aastal on karikavõiduni jõudnud TalTech (2019, 2020), Kohila Võrkpalliklubi (2016) ja Tartu Ülikool (2017, 2018). TalTech tuli karikavõitjaks ka 2014. ja 2015. aastal, 2013. aastal oli parim Kohila Võrkpalliklubi. 2010.-2012. aastal valitses karikavõistlusi Viljandi Metall, 2008.-2009. aastal GMP ja 2006.-2007. aastal Viimsi VK Milstrand/EBS. Seega saab 22. detsembril Tartu Ülikooli Spordihoones selgeks, kas Tartu naiskond tõuseb 2018. aasta järel taaskord troonile või jõuab esimese karikavõiduni Audentese SG/Noortekoondis.