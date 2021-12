Naiste Meistrite liigas loositi veerandfinaalpaarid

Tiitlikaitsja FC Barcelona kohtub veerandfinaalis igipõlise rivaali Madridi Realiga. Alagrupiturniiril võitis Barcelona kõik kuus kohtumist lüües keskmiselt neli väravat ning enda väravasse lasti kuue mänguga lüüa ainult üks värav.

Ka koduses liigas mängib Barcelona hirmuäratavalt hästi - võidetud on kõik 14 kohtumist, seejuures väravate vahe on 79-4. Möödunud hooajal Hispaania kõrgliigas teise koha teeninud Madridi Real on hetkel kaheksandal kohal.

Teine silmapaistev veerandfinaali vastasseis on Müncheni Bayerni ja Paris Saint-Germaini vahel. Eelmise hooaja poolfinalistide vastasseisus on favoriidiks Paris Saint-Germain, kes lõi kuue alagrupimänguga 25 väravat ja hoidis kõikides mängudes enda värava puhtana.

Teistes veerandfinaalides kohtuvad omavahel Londoni Arsenal ja Wolfsburg ning Juventus ja Lyon. Avamängud peetakse 22.-23. märtsil ja korduskohtumised 30-31. märtsil.

Naiste Meistrite liiga veerandfinaalide paarid:

Madridi Real - Barcelona

Müncheni Bayern - Paris Saint-Germain

Juventus - Lyon

Londoni Arsenal - Wolfsburg

Poolfinaalide paarid:

Madridi Real/Barcelona - Londoni Arsenal/Wolfsburg

Juventus/Lyon - Müncheni Bayern/Paris Saint-Germain