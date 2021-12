Eesti rahvusnaiskonna peatreener: see mida Norra tegi oli uskumatu

Pjedestaali kõrgemal astmel kullasadu nautinud Norra on läbi ajaloo naiste käsipalli maailmameistrivõistluste edukaim riik. Seekordne triumf tähendas, et Norra naiskond on võitnud nüüd maailmameistrivõistlustel kokku üksteist medalit ja neist neli on kuldsed.

Medalivõidud on tõstnud järjepidevalt Norras ala kandepinda ja taset ning see on Eesti rahvusnaiskonna peatreeneri Taavi Tibari sõnul taganud Norrale ka suure edu.

"Selle sajandi vaieldamatult naiste käsipalli valitseja on Norra. Ise olen aasta aega Norras käsipalliga töötanud ja mida seal nägin oli, et kui lai see nende kandepind on ja selle ala populaarsus seal," rääkis Taavi Tibar.

Valitsev Euroopa meister ja olümpiapronks Norra alistas MM-i finaalis olümpiavõitja Prantsusmaa. Avapoolajal oli Norra seejuures kuue väravalises kaotusseisus, kuid tegi siis ülivõimsa kaitsetöö ja ladusate rünnakutega lausa 16:4 vahespurdi ning võitis kulla 29:22 skooriga.

"See, mida tegi Norra teisel poolajal, mina ei ole naiste käsipallis sellist asja näinud. Mul üks Meistrite liiga meeste finaal tuli sellega seoses meelde, aga 16:4 vahespurt suurturniiri finaalis - see on uskumatu!" ütles Tibar.

Taavi Tibari sõnul paistsid seekordsel MM-finaalturniiril, kus osalesid 32 riigi koondised, varasemast enam silma just joonemängijad.

"See on siis see, mida peame naiste koondise juures ka arvesse võtma. Joonemängijad on nii rünnaku pool kui ka nemad on tavaliselt need, kes kaitset juhivad kolmanda kaitsena, et neid [Eestis - toim.] arendada sinnamaale, et jõuda sellele Euroopa tipule lähemale," lisas Tibar.

Pronksimängus alistas Taani naiskond Hispaania 35:28 (16:13) ja tiitlikaitsja Holland lõpetas MM-i üheksanda kohaga. MM-i esikümnesse jõudis lausa üheksa Euroopa naiskonda.