Hundi endine koduklubi hoidis tiitlikaitsja nullil

Ameerika jalgpalliliigas NFL pidi tiitlikaitsja Tampa Bay Buccaneers tunnistama koduväljakul Margus Hundi endise koduklubi New Orleans Saintsi 0:9 paremust.

Külalismeeskonna agressiivne ja eksimatu kaitse võttis Tampa Bay mängujuhi Tom Brady neljal korral maha ning kahel korral sundis kogenud mängujuhti eksima.

Viimane kord kui Tom Brady meeskond ei suutnud punktiarvet avada oli 2006. aastal. Toona pidi New England Patriots tunnistama Miami Dolphinsi 0:21 paremust.

Tom Brady is not happy

pic.twitter.com/9ri0UP00HB — PFF (@PFF) December 20, 2021

NFC konverentsis hoiab Tampa Bay 10 võidu ja nelja kaotusega kolmandat kohta, New Orleans (7-7) tõusis võiduga viimasele play-off kohale.

Green Bay Packers alistas 31:30 tulemusega Baltimore Ravensi ja kindlustas NFC North divisjoni tiitli. Green Bay mängujuht Aaron Rodgers viskas 268 jardi ja kolm touchdown'i.

Baltimore'i eest tegi hea esituse Tyler Huntley, kes asendas vigastusest taastuvat Lamar Jacksonit. Huntley viskas 215 jardi ja kaks touchdown'i ning skooris joostes veel kaks touchdown'i.

Green Bay on kogunud 11 võitu ja kolm kaotust ning on NFC konverentsis esimesel kohal. Veel mõned nädalad tagasi AFC konverentsis esikohal olnud Baltimore (8-6) on mitme kaotuse järel langenud kaheksandale kohale ning hetkel jääks esimesena play-off'idest välja.

Dallas Cowboys sai võõrsil jagu divisjonirivaalist New York Giants'ist 21:6. Dallase mängujuht Dak Prescott viskas 217 jardi ja ühe touchdown'i, Ezekiel Elliott kogus 52 jooksujardi ja skooris ühe touchdown'i. Dallas on 10 võidu ja nelja kaotusega NFC konverentsis teisel kohal, New York on nelja võidu ja 10 kaotusega 15. kohal.

Margus Hundi koduklubi Chicago Bears mängib eesoleval ööl divisjonirivaali Minnesota Vikingsi vastu. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 3.15.

Tulemused:

Pittsburgh Steelers - Tennessee Titans 19:13

Buffalo Bills - Carolina Panthers 31:14

Jacksonville Jaguars - Houston Texans 16:30

New York Giants - Dallas Cowboys 6:21

Detroit Lions - Arizona Cardinals 30:12

Miami Dolphins - New York Jets 31:24

Denver Broncos - Cincinnati Bengals 10:15

San Francisco 49ers - Atlanta Falcons 31:13

Baltimore Ravens - Green Bay Packers 30:31

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 0:9