Käsipallileegion: Alfred Timmo on Norras meeskonda hästi sulandunud

Norra kõrgliigas on mängida veel üks voor, enne kui minnakse kuuenädalasele pausile ja jätkatakse veebruaris pärast EM-finaalturniiri. Fjellhammer IL sai laupäeval tähtsa võidu, võõrsil alistati tabelis eespool asuv Närbö IL 27:22 (13:11). Alfred Timmo panustas kahe resultatiivse sööduga.

Timmo: peatreener varieerib koosseisuga päris palju

Fjellhammer on 15 vooruga kogunud 13 punkti ja asub 10. kohal. Väljalangemistsooniga kasvatati vahet ja veerandfinaalidesse viivast kaheksandast astmest ollakse vaid kahe silma kaugusel. "Juba suvel seati hooaja eesmärgiks kaheksa parema sekka pääsemine. Seega on meil kõvasti tööd ees," sõnas esimest hooaega välismaal mängiv Timmo.

"Laupäevane võit oli väga tähtis ja vajalik. Käisin ise 40 sekundiks ülekaalus platsil ja jõudsin kaks söötu anda. Aga muidu on tulemused seni olnud küllalt kõikuvad ja rahul me olla ei saa. Karikasarjas läks muidugi hästi, alistasime mitu tugevat vastast," meenutas karikavõistlustel poolfinaali jõudnud Eesti koondise mängujuht.

"Peatreener varieerib koosseisuga päris palju. Minulgi oli periood, kus mängisin 45-50 minutit, aga siis usaldatakse jälle teisi. Meeskonda olen hästi sulandunud ja käsipall, mida mängime on efektiivne. Aga siiski on mitu aspekti, mis mind siin üllatanud on," tunnistas Fjellhammeri kasuks 17 väravat ja 28 väravasöötu kirja saanud Timmo.

"Treeningutel aetakse taga perfektsionismi – iga valesamm või -liigutus peatab harjutuse mitmeks minutiks. Ja teine asi, mis mind algul šokeeris, oli emotsionaalse poole äärmused. Kaotuste järel tekib pikaks ajaks matusemeeleolu ning võitude järel on pidu ja pillerkaar. Olen praeguseks harjunud, aga algselt veidi ehmatas," kirjeldas 21-aastane Timmo.

Sarnasele pikale pausile läks ka Rumeenia meistriliiga, kus kolmapäevases Bukaresti-derbis tunnistas Steaua tiitlikaitsja Dinamo 30:24 (11:9) paremust. Martin Johannson viskas Steaua kasuks ühe värava. Tihedas liigatabelis on HC Dobrogea Sudil 40, Dinamol 39 ning Steaual ja Turda AHC Potaissal 36 punkti.

Patrailile esimesed väravad, Viitkarile võimsad võidud

Tõeliselt edukas nädal oli Mait Patrailil ja Rhein-Neckar Löwenil. Kolmapäeval saadi Saksamaa karikavõistluste kaheksandikfinaalis 35:30 (18:17) võit TVB Stuttgarti üle, kellele täpselt sama tulemusega liigamängus alla jäädi. Loos veerandfinaaliks enam nii õnnelik polnud, sest vastu tuleb valitsev meister THW Kiel.

Kaitsespetsialistiks kehastunud Patrail viskas Stuttgardi vastu tänavuse hooaja esimesed väravad, tabades kaks korda. Laupäeval said "lõvid" võidu Bundesligas, alistades TuS B-Lübbecke 35:25 (16:11). Patrail panustas sel korral ühe resultatiivse sööduga.

Saksamaa 2. Bundesligas katkes HSC 2000 Coburgi lühike võiduseeria, kui teist kohta hoidvale Hageni VfL Eintrachtile kaotati 22:29 (11:13). Karl Toom saatis kaheksast sooritatud viskest väravavõrku kaks ning lisas ühe resultatiivse söödu.

Hooaega kolmandas liigas üheksa võiduga alustanud 1. VfL Potsdam tegi teise viigi järjest, kui võõrsil mängiti Stralsunder HV-ga 26:26 (15:13). Karl Roosna tabas Potsdami kasuks kolm korda.

Võimsa nädala panid kokku Markus Viitkar ja Karjaa BK-46. Esmalt alistati kolmapäeval Soome karikavõistluste poolfinaalis liigaliider Helsingi Dicken 32:24 (18:11). Viitkar tabas neli korda, kaotajate kasuks viskas Armi Pärt ühe värava.

Laupäeval aga BK-46 suisa purustas liigamängus Soome viimaste aastate valitseja Riihimäe Cocksi, võttes Viitkari kolme tabamuse toel 35:24 (19:13) võidu. Dicken jätkab tabelitipus ka pärast pühapäevast 39:28 (20:12) võitu HC Tallinna üle, kus Pärdi arvele jäi neli väravat.

Itaalia naiste kõrgliigas Serie A-s lõpetas aasta kaotusega Erice AC Life Style, jäädes alla tiitlikaitsja Salerno Jomile 22:31 (10:16). Põlvevigastusest taastuv Polina Gorbatsjova käis platsil vaid Erice karistusviskeid viskamas, mida tabas neli tükki.