Pistons lõpetas pika kaotusteseeria, Bulls sai Lakersist jagu

See oli Pistonsile esimene võit pärast 17. novembrit. Saddiq Bey tõi võitjatele 26 punkti, Hamidou Diallo lisas 15 punkti ja võttis seitse lauapalli. Heati resultatiivseim oli Max Strus 24 punktiga, Kyle Lowry panustas 19 punkti ja kümne lauapalliga.

Heati ridadest puudusid vigastuse tõttu Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Markieff Morris ja Victor Oladipo, lisaks sai mängu ajal kolmandal veerandajal viga P.J. Tucker.

Chicago Bulls alistas kodusaalis 115:110 Los Angeles Lakersi. Üleplatsimees oli DeMar DeRozan, kes tõi võitjatele 38 punkti, seejuures viskas ta neist koguni 19 viimasel veerandajal. Nikola Vucevic lisas 19 punkti ja võttis 13 lauapalli, Lonzo Ball tõi samuti 19 punkti.

Lakersi parim oli LeBron James 31 punkti ja 14 lauapalliga. Russell Westbrook oli lähedal kolmikduublile, visates 20 punkti, võttes üheksa lauapalli ja andes kaheksa korvisöötu.

Kuna NBA klubides on kasvanud koroonaviirusega nakatumine, otsustas NBA viis mängu edasi lükata. Ühtekokku on nüüd nädala jooksul seitse NBA mängu edasi lükatud – eelmisel nädalal pidi Bulls koroonareeglite tõttu kaks kohtumist edasi lükkama. Nüüdsest viiest mängust kaks on Brooklyn Netsi kohtumised, nimelt on idakonverentsi liidri ridades koguni üheksa mängijat, kes ei tohi praegu koroonareeglite tõttu mängida, nende seas ka Kevin Durant, James Harden ja Kyrie Irving.

Tulemused:

Chicago – LA Lakers 115:110

Minnesota – Dallas 111:105

Phoenix – Charlotte 137:106

Detroit – Miami 100:90

Memphis – Portland 100:105

Sacramento – San Antonio 121:114