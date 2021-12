TalTech alistas Selveri ning tõusis tabelis teiseks

Ilma Rasmus Meiuse ja Cris Karlis Lepata mänginud TalTechi meeskonna parimaks kerkis rünnakul 23 punktiga (+12) Matej Šmidl, Rauno Tamme lisas 17 punkti (+9) ja Kevin Saar 11 punkti (+6). TalTechi vastuvõtt oli 42%, rünnak 56%, blokist saadi kuus punkti ning servil löödi üheksa ässa ja eksiti 18 pallingul, vahendab volley.ee.

Selveri meeskonna kasuks tõi Pierce Johnson 20 punkti (+12), Mihkel Nuut lisas üheksa (+1) ja Mihkel Varblane kaheksa (+1) punkti. Selveri vastuvõtt oli 44%, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokiga teeniti kuus ja serviga seitse punkti (neli ässa lõi Johnson).

Kolmapäeval toimuvaks karikafinaaliks valmistuv Selveri peatreener Andres Toobal andis mitmele põhimehele puhkust, et Tartu vastu oleks kõik parimas löögihoos. "Hoidsin muidugi osasid mängijaid, aga see ei tähenda, et oleksime läinud seda mängu ära andma, lihtsalt mitmed mehed on erinevate hädadega. Aga ka selle koosseisuga olime täitsa võimelised mängima. Tabeliseisu vaadates oleks muidugi tahtnud võita, aga mõeldes karikafinaalile, tuli siin riske võtta, sest tähtsam eesmärk on hetkel kolmapäeval hästi esineda," sõnas peatreener.

Aastavahetuseks on tabeliliider Tartu Bigbank, kes on võitnud kaheksa mängu ja kaotanud ühe, punkte on koos 25. TalTechil on teisena 22 punkti, üheksast mängust on kaotatud kaks. Kolmandal positsioonil on Selver 20 punktiga, kümnest mängust on kirjas seitse võitu. Neljandal kohal on 11 punktiga Leedu esiklubi Gargždai Amber-Arlanga ning viies samuti 11 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi.

Üks kohtumine toimub ka sel nädalal, kui 23. detsembril mängivad Jelgava ja Daugavpils. Seejärel jätkub liiga juba 2022. aasta 8. ja 9. jaanuaril.