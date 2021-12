Öberg kahest etapivõidust: see on aastale täiuslikuks punktiks

Elvira, milline nädalavahetus sul on olnud! Ilmselt on kogu nädalavahetus olnud üsna sürreaalne?

Jah, see on uskumatu. Ma ei arvanud, et täna on võimalik võita. Muidugi lootsin head tulemust, aga võita kaks etappi järjest on tõesti vapustav.

Kas see kuu on sind kuidagi muutnud? Eile rääkisime sinu taktikast, sellest, millal rohkem vaeva näha ja millal mitte. Täna sama: tundus, et mõnel ringil ei andnud sa endast maksimumi?

Distants on väga raske, 12,5 kilomeetrit keerulisel rajal. Sõitma peab pead kasutades, energiat lasketiirudeks säästes. Arvan, et tegin võistluse targalt läbi. Kui ühisstardist sõidus eksid, peab see juhtuma lamadestiirus. Ma ei oodanud viimasesse tiiru jõudes, et mul õnnestub võita, nõnda olin päris üllatunud. Olen nii õnnelik ja see on aastale täiuslikuks punktiks.

Kui väga ootad nelja võistlusnädala järel juba jõulupausi?

Võistlusi on tõesti olnud palju, aga mul on ka päris hästi läinud!