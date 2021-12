Narva jooksis öösel

Öist Narvat saabus vallutama ligi 700 jooksuhuvilist üle kogu Eesti. Korraldajate lootuse, et jooksjad peaksid rühkima läbi lumetuisu ja hangede, nullis eestimaine talv. Ilm oli sula ja asfalt must. Kuid kõike muud, mis ööjooksuga kaasneb, oli kuhjaga.

"Tuld, tõrva, möllu, muusikat ja rõõmsaid õhetavaid põski ja silmi siin finišijoonel, see on põhiline. See on aasta kõige võimsam ja viimane jooksuüritus, sellega lõpetame aasta, läheme jõuludele vastu, natuke rehabiliteerime ennast enne suuremat jõulusöömaaega ja lõpetame ikka aktiivsel ja positiivsel noodil," ütleb peakorraldaja Marko Torm.

Viie kilomeetri pikkune jooksuring kulges Astri keskuse juurest piirini ja mööda pisemaid kõrvaltänavaid tagasi. Ruumi oli nii kogenud jooksjatele kui ka kaasakõndijatele.

"Emotsioone palju ja ikka lõpuni. Rakveres käisin, oli vägev. Loodan, et siin on ka," kirjeldab Iklast pärit Piret oma ootusi enne rajale sööstmist.

Seevastu Narvast pärit Anton on tulnud rajale perega jalutama.

"Lihtsalt perega jalutada ja ongi lugu, ei ole mingeid ootusi. Jaa, jaa, me ei jookse, lihtsalt jalutamine," kinnitab ta.

Järgmine Ööjooks toimub juunis Rakveres, siis augustis Tallinnas ning Narva kutsub ööjooksjad tagasi ilmselt juba tuleva aasta detsembris.