Kehra ja uueks liidriks kerkinud Serviti said Balti liigas võidulisa

Teist päeva järjest said HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Põlva Serviti käsipalli Balti liigas võidulisa. Põlvalased kerkisid ka uueks liidriks, kolmapäeval kohtuvad Kehra ja Põlva omavahel. Võõrsil mänginud Viljandi HC, SK Tapa ja Raasiku/Mistra pidid tunnistama Leedu klubide paremust.

Serviti on nüüd 13 mänguga kogunud 22 silma, Viljandil on sama palju punkte, ent mäng rohkem peetud ja kehvem väravate vahe. Esiduole järgnevad Vilniuse VHC Šviesa 21 ja HC Vilnius 18 punktiga. Kehral on 12 ning Raasiku/Mistral ja Tapal kaheksa punkti.

Kehra vormistas võidu teisel, Serviti juba avapoolajal

Päev varem magusa võidu tiitlikaitsja Dragunase üle saanud Kehra suutis Dobele ZRHK Tenaxi vastu 15. minutil 7:4 eduseisu saavutada. Siis lubati Läti meistril 6:1 vahespurt teha, ent saadi uuesti ette ja vaheajaks olid tablool 12:12 viiginumbrid.

Teise pooltunni algul olid kehralaste peamiseks relvaks kiirrünnakud, mida suurepäraselt realiseerisid Sigmar Seermann ja Danil Gumjanov. Venelasest paremäär viis kodumeeskonna 41. minutil 19:15 juhtima, kolm minutit hiljem viskas Seermann 21:16. Tenax vähendas mitmel puhul vahe kahele, aga närviliseks kujunenud lõpuminutid kuulusid Kehrale.

Võõrustajad said teise võidu järjest tulemusega 29:26. Seermann, Gumjanov ja Indrek Normak tabasid seitse korda, David Mamporia lisas viis väravat. Vastaste parimana jäi Läti koondise vasaksisemise Emils Kurzemnieksi arvele kümme tabamust.

Põlva Serviti oli Dragunase vastu seitse kohtumist võiduta, aga pühapäeval kontrolliti sündmusi avavilest alates. Skoorirohkes mängus said põlvalased Henri Hiiendi värava abil juba kümnendaks minutiks 8:4 juhtima ning edu ainult kasvas. Poolaja lõpuminutitel tabas Hendrik Varul kolm korda järjest, viies Serviti puhkama 24:14 eduseisul.

Teine pooltund kulus võidu vormistamisele ja pisut ka edu kasvatamisele, sest Serviti võidunumbrid olid lõpuks 42:29. Varul ja Anatoli Tšezlov viskasid seitse ning Tõnis Kase viis väravat. Külalistel tabas ukrainlane Danilo Glushak kümme korda.

Leedus mänginud kolm meeskonda said kaotuse

Raasiku/Mistra kohtus pühapäeval Kaunase Granitas-Karysiga, kel päev varem mängu polnud. Laupäeval dramaatilise võidu Alytuse Varsa-Stronglasasi üle saanud raasikulased alustasid aga hästi. Peamiselt Vladislav Naumenko ja Martin Neruti vedamisel oldi avapoolajal parimal juhul nelja väravaga juhtimas. Puhkama mindi Neruti tabamusest 14:12 eduseisus.

Teisel poolajal tõstis Granitas tempot ja väsimus sai külalistest võitu. Leedukad rebisid vaikselt, aga kindlalt vahet suuremaks, juhtisid 49. minutil 26:20 ja võitsid 29:26. Lõpuni võidelnud Raasiku/Mistra kasuks viskas Naumenko kaheksa, Nerut kuus ja meeskonna värskeim liige Vladimir Žitnikov neli väravat.

SK Tapa külastas heas hoos Vilniuse VHC Šviesat, aga mingit aukartust Leedu meistri vastu üles ei näidatud. 22. minutil viis Vahur Oolup külalised 14:13 juhtima ja avapoolaeg võideti 17:15. Artur Oganezov tegi häid tõrjeid väravasuul ning rünnak toimis sujuvalt.

Teise pooltunni algul oldi veel 19:18 peal, siis pääses Šviesa jõud maksvusele ning leedukad said 33:25 võidu. Oolup tabas tapalaste kasuks kuus, Rail Ageni viis ning Ilja Kosmirak ja Endrik Jaanis kolm korda.

Teise kaotuse sai Leedu-reisil ka enne nädalavahetust liidrikohta hoidnud Viljandi HC. Põgusalt kohtumise algul juhtinud mulgid jäid kiirelt tagaaja ossa ning ei suutnudki sealt välja võidelda – HC Vilnius võttis 32:27 võidu. Viljandi kasuks tabas Kristo Voika kuus, Oliver Ruut viis ja Aleksander Pertelson neli korda.

"Nädalavahetuse kokkuvõtteks võiks sobida üksainus sõna – väsimus. Septembri alguse euromängudeks ja Balti liiga stardiks vormi timmides oli selge, et kuskil tuleb langus ja aasta lõpuni me vastu ei pidanud. Suure koormusega kaasnesd vigastused, ainuüksi nüüd Leedus said kolm hüppeliigest haiget," kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks.