Itaalia mäesuusataja võitis 17 päeva jooksul viienda MK-etapi

29-aastane kiirlaskumise olümpiavõitja teenis Prantsusmaal Val d'Isere'is esikohad nii laupäeval kiirlaskumises kui ka pühapäeval ülisuurslaalomis.

Goggia (1.19,23) sai pühapäeval 0,33 sekundiga jagu norralannast Ragnhild Mowinckelist. Heitluses kolmandale kohale edestas itaallanna Elena Curtoni (+0,51) vaid sajandikuga kaasmaalannat Federica Brignonet. Viiendaks tuli ameeriklanna Mikaela Shiffrin (+0,75).

"See oli minu karjääri parim ülisuurslaalom," rõõmustas Goggia finišis. "Ma jäin rahulikuks, sõitsin sujuvalt algusest lõpuni ja ei võtnud hoogu kordagi maha."

Ühtlasi kasvatas Goggia oma üldedu MK-sarjas Shiffrini ees 65 punktile. Samas on kiirusaladega selleks aastaks kõik ja enne jaanuari keskpaika need ei jätku. Tehnilisemad distsipliinid on aga rohkem ameeriklanna leib.