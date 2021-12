Balti liiga: Kehra ja Serviti võtsid tugevatelt vastastelt revanši

Balti käsipalliliiga laupäevane õhtupoolne osa mängiti Eestis ning nii HC Kehra/Horizon Pulp&Paper kui ka Põlva Serviti said revanšid kaotuste eest võõrsil. Kehra alistas tiitlikaitsja Klaipeda HC Dragunase 26:25 (10:12) ja Serviti oli 28:24 (17:12) üle Dobele ZRHK Tenaxist.

Enne pühapäevaseid kohtumisi jätkab Balti liiga liidrina 22 punkti kogunud Viljandi HC. Servitil on 20, Vilniuse VHC Šviesal 19, Dragunasel ja HC Vilniusel 16 ning Tenaxil 15 silma. Kaks viimast ja Serviti on pidanud ühe mängu vähem. Kehra on kogunud kümme, Raasiku/Mistra ja SK Tapa kaheksa punkti ning paiknetakse kohtadel 8.–10.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper alustas kodusaalis küllalt tagasihoidlikult ja jäi seitsmendal minutil 0:3 kaotusseisu. Siis saadi lõpuks mäng käima, aga tagaajaja osas oldi pikka aega. Avapoolaeg lõppes Balti liiga mulluse tšempioni Klaipeda HC Dragunase 12:10 eduseisuga.

Teist pooltundi alustati väravavaht Mikola Naumi karistusvisketõrjega ja etteruttavalt öeldes – neid lisandus hiljem veel kaks! 36. minutil minutil tõi Sigmar Seermanni täpne vise 14:14 viigi. Hästi sekkus mängu 16-aastane Kristofer Liedemann, tabades kaks korda järjest ja 43. minutil viis Danil Gumjanov kiirrünnakust kehralased esmakordselt juhtima, 19:18.

Kaitse toimis Kehral suurepäraselt ja rünnakudki jooksid plaanide järgi. David Mamporia pommvise, Seermanni ja Gumjanovi kiirrünnakud ning viimase täpne karistusvise aitasid võõrustajad 53. minutil 25:21 ette. Siis hakati eksima ja Dragunas jõudis viigini. Dramaatilised sündmused hargnesid 70 sekundit enne lõpuvilet.

Kehra peatreener Mart Raudsepp nägi enda ees nii punast kui ka sinist kaarti ning pidi platsi äärest lahkuma, aga vähemusse jäid vastasedki. Mängukellal oli veel 18 sekundit, kui Indrek Normak viskas võiduvärava seisuks 26:25. Mamporia ja Gumjanov panustasid kuue ning Seermann viie tabamusega, vastaste parimana viskas Tomas Drakšas seitse väravat.

Värske Eesti karikavõitja Põlva Serviti kaotas kuu aega tagasi Dobeles ZRHK Tenaxile ühe väravaga. Laupäevase kohtumise algus oli joonemängijate pidu, sest mitu korda tabasid nii Hendrik Varul kui ka Antons Šuleiko. Kümnendaks minutiks said külalised ette 7:4 ja viis minutit hiljem juhtis Läti meister 9:6.

Siis tõusis Serviti ründemängu tempo ja paranes ka kaitsetegevus. Henri Sillaste tulistas kolm väravat järjest, viies põlvalased ette 10:9. Kahe korral jõudis Tenax veel viigini, aga siis näitas klassi karikafinaali kangelane Eston Varusk, tõrjudes karistusviske. Serviti vahetas julgelt ja juba avapoolajal said käe valgeks kümme pallurit.

Anatoli Tšezlov viskas 14:11 ja poolaeg lõpetati veel kolme vastuseta väravaga. Sander Sarapuu edukas kiirrünnak viis kodumeeskonna vaheajaks juhtima 17:12. Tõnis Kase kasvatas vahet veelgi ning kogu teine pooltund möödus Serviti kontrolli all.

Korra jõudsid lätlased Emils Kurzemnieksi tabamuse läbi kolme värava kaugusele, aga 18-aastase Kermo Saksingu täpne vise tegi lõppseisuks 28:24. Serviti tabas ühtlase rindega ning Sillaste, Varul ja Sarapuu viskasid neli väravat. Mängu parimana jäi Kurzemnieksi arvele seitse tabamust.

"Asjad olid üldiselt meie kontrolli all, aga eks lätlastel oli kolm põhimeest puudu ka. Esimene poolaeg oli kindlasti parem nii rünnakul kui ka kaitses, teisel kadus rünnak täitsa ära ja tuli liiga palju tehnilist praaki. Koormused on suured, liigagi suured olnud ning mentaalne ja füüsiline väsimus hakkab paistma," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.