EJL avaldas juhendmaterjali laste heaolu ja turvalisuse tagamiseks

Juhendmaterjal on eelkõige suunatud klubidele ja igapäevaselt jalgpallis tegutsevatele inimestele, ka lastele ja nende vanematele ning sisaldab nii teoreetilisi suuniseid kui ka praktilisi näidiseid.

"Me kõik räägime sellest, aga kuidas ennetada? Põhirõhk on ennetamisel, kuidas seda ennetada, mis on need reeglid, mis on need tavad? Me ju kõik igapäevaselt teame seda, aga on hea, kui see on kuskil kirjas, kui keegi seda meile meelde tuletab. Ja selleks see juhendmaterjal meil ongi," rääkis EJL-i turvalisuse ja heaolu programmi projekti juht Juta Petersoo.

"Arvan, et selle raamatu väiksem ja suurem eesmärk võiks olla, et treeneritel ja lapsevanematel oleks teadlikkus. Märgata kas laps on hädaohus või ta on muredega, et ta oskaks märgata neid märke, teaks kuhu pöörduda. Teadlikkuse tõstmine ja kuidas neid asju lahendada, et milline on teekond selle menetlemisel," sõnas rahvajalgpalli osakonna juht Teet Allas.

Juhendile pani õla alla kultuurkapital ning sisu osas ammutati teadmisi Euroopa jalgpalliliidult ja sihtasutuse Terre des Hommes'i abimaterjalidest, kuid põhirõhk on Eesti oludel.

"Me lähtusime sellest, et me rääkisime ka klubidega, meil olid ka klubidega kohtumised, maja sees kohtumised ja me saime ka aru, et meie vajadused on natukene teised - eelkõige mis puudutab väärkohtlemise liik," ütles Juta Peresoo.

"Räägitakse hästi palju seksuaalsest väärkohtlemisest. Meil ei ole küll konkreetsest statistikat selle kohta tehtud, aga on ka teisi alaliike, mis tegelikult rohkem esile tõusevad, kus tegelikult ka treenerid meie koolituste kaudu andsid teada, et nendel on vaja hoopis selles valdkonnas, mis puudutab näiteks emotsionaalset väärkohtlemist," lisas Petersoo.

Raamatut jagab jalgpalliliit klubidele tasuta, materjal on täies mahus ülal ka Eesti jalgpalliliidu kodulehel.