Talihärm: väga rumalad vead olid esimeses tiirus

Talihärm eksis kahel korral nii esimeses kui ka viimases lasketiirus.

"Väga rumalad vead olid esimeses tiirus. Tuul vist muutus ja laskude vahepeal on seda tuulemuutust päris raske näha. Sõidus jõudsin pingutada, vaatamata kehvale seisule. Midagi erilist ei olnud, aga vähemalt jaksasin pingutada," rääkis Johanna Talihärm.

Pikalt tervisemuredega kimpus olnud Talihärm tõdes, et nii füüsiliselt kui ka vaimselt on raske võistelda.

"Eks ta keeruline on. Kindlasti on raske ennast mobiliseerida nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Kui keha võitleb millegi muuga, siis ta ei suuda rajal nii palju võidelda. Arvan, et sellepärast tulid mul teatesõidud paremini välja, kuna teadsin, et pean pingutama. Muidu kui sa tead, et pole väga lootust, siis on raskem ennast käima saada," lisas Talihärm.

Ühtlasi avaldas Talihärm, et jätab jaanuari alguses toimuva Oberhofi etapi vahele. "Tegelikult on hetkel plaan selline, et ma jätan Oberhofi vahele. Mind pole seal otseselt vaja, näiteks teatesõiduks. Mulle on praegu pigem oluline, et saaksin treenida ja viia keha sellisesse seisu, et saaksin koormuseid taluda ja päriselt trenni teha. See on kindlasti vajalik," rääkis Talihärm.

Naiste 10 kilomeetri jälitussõidu võitis rootslanna Elvira Öberg (2; 29.27,0). Regina Oja lõpetas sõidu 51. kohal (6; +5.46,9).