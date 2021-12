Noorte suusasarja avaetapil Haanjas selgitati välja võitjad

Kõige vanemas vanuseklassis ehk kuni 23-aastaste meeste seas võitis võistluse Aleksander Tamm (Emajõe Suusaklubi). Teise koha sai Sander Pritsik (KF Suusaklubi/Rakvere SPKO) ning kolmandana lõpetas Albert Unn (Karupesa Team).

Naiste kuni 23-aastaste vanuseklassi sõidu võitis Teesi Tuul (ES Põhjakotkas), teisena lõpetas Karoli Villako (Spordiklubi Serviti) ja kolmanda koha teenis Karolina Pugal (ES Põhjakotkas).

"Haanja suusakeskus oma kvaliteetsete radade ja tasemel korraldustiimiga oli hooajale avapaugu andmiseks suurepärane koht. Suur tänu kõigile noortele, nende treeneritele ja klubidele, kes kohale tulid ja suusapäeva vägevaks tegid!", ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

"Hea meel on tõdeda, et huvi noortesarjas osalemise vastu on endiselt kõrge – kokku oli avaetapi stardinimekirjas ligi 400 noort poissi ja tüdrukut. Ootame juba suusasarja järgmist etappi, mis toimub 8. jaanuaril Valgehobusemäel," lisas Nurk.

Lisaks Valgehobusemäe etapile toimub veel kolm etappi. Veebruaris sõidetakse Otepääl ja Tamsalus ning hooaja viimane etapp toimub märtsis Alutagusel.

Alexela noorte suusasari on tervet hooaega läbiv võistlussari, mille läbiviijaks on Eesti Suusaliit koostöös liitu kuuluvate klubide ja kohalike spordikeskustega.

Alexela noorte suusasarja 2022 I etapi tulemused vanuseklasside lõikes:

M23 10 km

1. Aleksander Tamm (Emajõe Suusaklubi)

2. Sander Pritsik (KF Suusaklubi/Rakvere SPKO)

3. Albert Unn (Karupesa Team)

N23 5 km

1. Teesi Tuul (ES Põhjakotkas)

2. Karoli Villako (Spordiklubi Serviti)

3. Karolina Pugal (ES Põhjakotkas)

M20 10 km

1. Rico Rohi (RR Suusaklubi)

2. Holger Altmäe (KF Suusaklubi/Rakvere SPKO)

3. Aron Ott (RR Suusaklubi)

N20 5 km

1. Johanna Udras (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Laura Lään (RR Suusaklubi)

3. Eva-Maria Saar (KF Suusaklubi/Rakvere SPKO)

M18 10 km

1. Lars Piirman (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Ralf Kivil (Emajõe Suusaklubi)

3. Richard Piho (Spordiklubi CFC)

N18 5 km

1. Andra Aavik (Eesti Spordiselts Põhjakotkas)

2. Õnnela Rodendau (RR Suusaklubi)

3. Getrin Raudsepp (RR Suusaklubi)

M16 3 km

1. Toni Andree Saarepuu (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Maanus Udam (RR Suusaklubi)

3. Oskar Orupõld (Nõmme Spordiklubi)

N16 3 km

1. Gerda Kivil (Emajõe Suusaklubi)

2. Hedvig Altmäe (KF Suusaklubi/Rakvere SPKO)

3. Herta Rajas (Alutaguse Suusaklubi)

M14 2 km

1. Dominik Lopuhhin (Nõmme Spordiklubi)

2. Rudolfs Raudzins (CPSS)

3. Ralf Mae (Karupesa Team)

N14 2 km

1. Rosibel Marii Kaldvee (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Nora-Loreen Ossip (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

3. Karmen Noormets (Nõmme Spordiklubi)

M13 2 km

1. Stefan Kivil (Emajõe Suusaklubi)

2. Artur Hallik (Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK)

3. Andreas Stefen Kalmu (Nõmme Spordiklubi)

N13 2 km

1. Anett Liisa Parts (Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK)

2. Anette Ahu (Alutaguse Suusaklubi)

3. Jane Bergman (Viljandi Suusaklubi/Viljandi SPKO)

M12 1 km

1. Andrias Rääst (Alutaguse Suusaklubi)

2. Marten Nurgamaa (Alutaguse Suusaklubi)

3. Aaron Rehemaa (Kagu Biathlon)

N12 1 km

1. Berit Alliksaar (Sakala Suusaklubi)

2. Anni Alus (Nõmme Spordiklubi)

3. Anette Kivimägi (Alutaguse Suusaklubi)

M11 1 km

1. Eerik Vahtra (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Andorres Veerpalu (Kagu Biathlon)

3. Andris Draudvila (Gavaitis, Leedu)

N11 1 km

1. Annegrete Kumm (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Ann-Marii Mets (Kagu Biathlon)

3. Gretel Suits (Spordiklubi CFC)