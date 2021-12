Pärnu Võrkpalliklubi lõpetas aasta võidukalt

Pärnul on nüüd liigatabelis 11 punkti, mis annab viienda koha (üheksast mängust on võidetud neli). Jelgava on ühe punktiga viimasel real.

Pärnu resultatiivseimana tõi koguni seitse ässa löönud Markus Uuskari 24 punkti (+11), Boris Žuhhov lisas 20 punkti (+17) ning Toms Švans 17 punkti (+10) ja Ivory Õuekallas 13 silma (+2). Pärnu vastuvõtt oli 47%, rünnak 52%, blokiga saadi kuus punkti ja servil löödi kokku 11 ässa (eksiti 25 pallingul).

Jelgava meeskonna edukaim oli rünnakul 24 punktiga (+15) Sandis Vilcans. Läti klubi vastuvõtt oli 53%, rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokist saadi seitse ja serviga samuti seitse punkti (17 viga).

Pühapäeval kohtuvad omavahel Tallinna Selver ja TalTech, mäng algab kell 17.00 Sõle spordikeskuses.

Selver on tabelis Tartu Bigbanki järel teisel kohal, punkte on koos 20. TalTech asub Selverist koht tagapool, kirjas on 19 punkti.

Üks kohtumine toimub ka järgmisel nädalal, kui 23. detsembril mängivad Jelgava ja Daugavpils. Seejärel jätkub liiga juba 2022. aasta 8. ja 9. jaanuaril.