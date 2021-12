Mäkäräinen jäi seitse aastat hiljem MK-sarja üldvõidust ilma

Rahvusvaheline laskesuusaliit IBU jättis EPO-t tarvitanud Zaitseva eluaegse võistluskeelu jõusse, mis tähendab aga, et hooaja 2013/14 MK-punktide ümberarvestamise tulemusena tuli esikohale hoopis norralanna Tora Berger.

Otsustavaks said sportlaste koondtulemusest maha arvatud kaks hooaja halvimat võistlust, mille tulemusena kogus Berger hooaja lõpuks 868 punkti Mäkäräineni 863 vastu. Enne ümberarvestust oli soomlannal 861 ja Bergeril 857 silma.

"Meil on väga kahju: sellest on möödas palju aastaid ja lisaks mõjutab see sportlasi, kes pole midagi valesti teinud," tõdes IBU võistlusdirektor Felix Bitterling Yle-le.

Bitterlingi sõnul otsustab IBU peatselt, kas Mäkäräinenilt võetakse kristallgloobus ära või antakse Bergerile lihtsalt sama auhind. "Me ei taha Kaisalt gloobust nii pika ootamise järel ära võtta," sõnas Bitterling.

"Ma ei teadnud, et selline asi veel õhuski on," oli Mäkäräinen Yle-ga rääkides üllatunud. "Keegi ei saa neid hetki ja tundeid minult ära võtta. Kui sport oleks puhas, poleks vajadust tulemusi ümber kirjutada. See on järjekordne kurb näide sellest, kuidas puhtad ja süütud sportlased peavad teiste pärast kannatama," sõnas soomlanna.