Uuemõisa halli avamängus kohtuvad EJL-i ja Haapsalu linna võistkonnad

Ehitust alustati käimasoleval aastal ning uus hall kerkis Haapsalu linna kõrval asuvasse Uuemõisa külasse.

Jalgpallihallide ehitamine on pikemaajalisem projekt kultuuriministeeriumi ja EJL-i koostööna, mille eesmärk on rajada vähemalt üks jalgpallihall igasse Eesti maakonda. Tänavu novembris avati Viljandi Männimäe hall, mille ehitust alustati 2020. aastal. Samal aastal hakati hallide rajamist planeerima ka Tartus ja Raplas. Käimasoleval aastal eraldati riigieelarvest raha hallide ehituseks Jõhvi, Rakvere, Kuressaare ja Pärnu vahel. 2022. aasta eelarves on eraldatud kuus miljonit eurot jalgpallihallide rajamiseks Narva, Paidesse, Jõgevale ja Viimsisse.

Enne kohtumist peetakse hallis kell 12 pidulikud avakõned ning Haapsalu ja EJL-i vaheline mäng algab kell 12.15. Mänguaeg on 2x15 minutit. Avamise ja kohtumise otsepilti näeb Minu Rada TV YouTube'i kanalil.

Haapsalu linna koosseisu kuuluvad linnapea Urmas Sukles, aselinnapea Innar Mäesalu, linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid, noortevolikogu liige Rasmus Kuslap, endine meeste koondise mängija Rimo Hunt (7 mängu, 1 värav), naiste koondise mängija Ulrika Tülp (17 mängu, 1 värav), jalgpallitreener Aavo Tomingas, noortetreenerid Mikk Pärt ja Mart Pulst ning Läänema JK mängijad Ralf Luks, Marten Valk, Cristopher Kull ja Aron Pähkel.

EJL-i eest jooksevad väljakule endised meeste koondise mängijad Teet Allas (73 mängu, 2 väravat) ja Alo Bärengrub (48 mängu), jalgpalliliidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht, projektijuht Juss Tamming, noortekoondiste mänedžer Even Laanemaa, kohtunike koolitusjuht Ain Alev, turundusspetsialist Rauno Põld, areenimeister Jako Arikainen, liigade arendusosakonna spetsialist Andres Rattassep, kogukonnajuhtide projektijuht Sander Tuisk, Läänemaa noortejalgpalli koordinaator Theimo Tülp, Läänemaa JK abitreener ja FC Hiiumaa peatreener Mario Degtjov.