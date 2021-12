Uuenenud Simple Session toimub juunis ja kuulub rulasõidu MK-sarja

"Muidu hooajavälisel ajal, talvel toimunud elamusspordisündmuse suvesse toomine oli põnev lahendus nii sportlastele kui pealtvaatajaile ning võeti sel aastal hästi vastu. Põnev ja industriaalse hõnguga vana Põhjala territoorium, intiimsema atmosfääriga tehaseruumid ja tänavakultuuriga tihedalt seotud pigem suvised alad sobivad suurepäraselt kokku," räägib korraldaja Risto Kalmre.

"Võib öelda, et Simple Session toimub nüüd mõlema ala mõistes tipphooajal, kus sõitjate graafikud on tihedad ja reisitakse võistluselt võistlusele. Kuigi oleme Simple Sessionit teinud juba 27 korda, siis tahame iga kord teha paremini, kvaliteetsemalt ja pakkuda publikule köitvat vaatemängu tuues kohale ekstreemspordimaailma tipptegijad: sõitjad, kohtunikud, võistlusareen ja kogu programm on võrreldav USA-s ja mujal Euroopas toimuvate võistlustega. Uuel aastal lisame festivali programmi uusi tegevusi ja kasvatame festivali nii teistesse saalidesse kui Põhjala õuealale," lisab Kalmre.

Festival saab alguse laupäeval, 11. juunil rula- ja BMX kvalifikatsioonivoorudega, kus lisaks maailma tippudele saab kaasa elada võistlusele pääsenud Eesti sportlastele. Pühapäeval, 12. juunil kulmineerub Simple Session võimsate finaalide ja erivõistlustega. Elamusspordimaailma suursündmusest võtab osa sadakond oma ala parimat 30 riigist. Kohale on oodata X-Mängude ja Dew Touri medaliste, eelmiste aastate Simple Sessionite võitjaid ning samuti sel suvel Tokyo olümpiamängudel debüteerinud ekstreemsportlasi. Rula tänava- ja pargisõit ning BMX-pargisõit kuulusid sel suvel esmakordselt olümpiamängude kavva tuues traditsioonilisele suursündmusele värsket verd ja uut hingamist. Sealjuures oli kaheksateistkümnest esmakordselt olümpiamedali võitnust kümme osalenud ka Simple Sessioni võistlustel Tallinnas. Simple Session 22 kuulub World Cup Skateboarding programmi.

Tallinnas toimuva suursündmuse tarbeks rajatakse legendaarse pargiehitaja Nate Wesseli kujundatud võistlusareen, mis on igal aastal unikaalne ning pakub alati vaatemängu ja närvikõdi nii võistlejaile kui pealtvaatajaile. Pärast profisportlaste etteasteid esmaspäeval, 13. juunil avatakse võistlusala ka kõigile harrastajatele proovimiseks. Festivaliprogrammi täiendavad kinoseansid, lisavõistlused, töötoad, väljapanekud ning näitused festivali sise- ja välialadel. Lisaks saadab Simple Sessionit taaskord neljapäevane peo- ja kontsertnädalavahetus. Kokku kestab festival kuus päeva, kolmapäevast esmaspäevani.

Simple Sessionit kui üle kahe aastakümne Eestit maailmale tutvustanud ja maailma üht nimekaimat rula- ja BMX võistlust tutvustab ka Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum oma uuel, märtsis 2022 avataval ekstreemspordinäitusel. Näitamisele tulevad nii Simple Sessioni auhinnad kui ka osalenud sportlaste rulad ja trikirattad. Eksklusiivselt näituse jaoks valmib näpurulaversioon Simple Session 21 võistluspargist, mida saab proovida ka selleaastasel üritusel Põhjala tehases. Tartus asuva spordimuuseumi näitusel saab lisaks olema veel võimalus näha ja kogeda veel väga paljusid erinevaid ekstreem- ja tänavaspordialasid seinaronimisest lumelauatamise ja breiktantsuni.