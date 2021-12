Montreal Canadiens lõpetas seitsmemängulise kaotusteseeria

Avaperioodil viis Montreali juhtima Artturi Lehkoneni värav, kuid teisel perioodil läks tänu Max Willmani ja Jackson Catesi väravatele kohtumist juhtima Philadelphia. Kolmandal perioodil viigistas seisu Laurent Dauphin.

Ülejäänud kohtumise jooksul kumbki meeskond väravaid ei visanud ning võitja selgus karistusvisetega. Montreali väravavaht Cayden Primeau tõrjus kõik kolm Philadelphia karistusviset ning Montreal teenis seitsme kaotuse järel esimese võidu. Idakonverentsis on Montreal viimasel ehk 16. kohal, Philadelphia hoiab 11. kohta.

Tiitlikaitsja Tampa Bay Lightning teenis koduväljakul 2:1 võidu Ottawa Senatorsi üle. Ottawa läks esimesel perioodil Thomas Chabot väravast juhtima, kuid teisel perioodil viigistas seisu Alex Killorn ning lõpptulemuse vormistas Victor Hedmani värav. Tampa Bay on idakonverentsis esimesel kohal, Ottawa on 15. kohal.

Vancouver Canucks pikendas võiduseeria kuuele mängule, kui võõrsil alistati San Jose Sharks 5:2. Brock Boeser viskas Vancouveri eest kaks väravat, ühe tabamuse said kirja Bo Horvat, J.T. Miller ja Jason Dickinson. Vancouver on läänekonverentsis 12. kohal, San Jose hoiab 11. kohta.

