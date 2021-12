Kansas City alistas lisaajal divisjonirivaali

Kansas City mängujuht Patrick Mahomes viskas võidumängus 410 jardi ja kolm touchdown'i, püüdja Travis Kelce arvele jäi 191 jardi ja kaks touchdown'i ning Tyreek Hill kogus 148 jardi ja skooris ühe touchdown'i.

Los Angelesi mängujuht Justin Herbert viskas 236 jardi ja kaks touchdown'i ning skooris joostes ühe touchdown'i. Lisaks sai Los Angelesi eest ühe touchdown'i kirja jooksja Austin Ekeler.

Hooaega kehvalt alustanud Kansas City Chiefs on võitnud seitse järjestikkust kohtumist ning tõusis võiduga AFC konverentsis esimesele kohale. Kansas City on võitnud kümme ja kaotanud neli kohtumist. Divisjonirivaal Los Angeles Chargers on kaheksa võidu ja kuue kaotusega AFC konverentsis viiendal kohal.

NFL-i 15. mänguvoor jätkub laupäeval, kui Eesti aja järgi kell 23.30 lähevad vastamisi Cleveland Browns ja Las Vegas Raiders.