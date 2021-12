Euroliiga liider Barcelona sai võidulisa

Barcelona parimana viskas Nikola Mirotic 20 punkti ja haaras seitse lauapalli. Neli kaugviset tabanud Nicolas Laprovittola tõi 18 punkti ja Brandon Davies 12 punkti. Kaotajate resultatiivseim oli Nemanja Nedovic 18 punktiga.

Barcelona on 14 võidu ja kahe kaotusega liigatabelis esikohal, Panathinaikosel on neli võitu ja 12 kaotust ning on 17. kohal.

In a game that went down to the wire, @FCBbasket beat @paobcgr 82-85 in Round 16



Highlights... pic.twitter.com/mn2Jue3SYJ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 16, 2021

Tiitlikaitsja Istanbuli Anadolu Efes sai võõrsil 92:78 võidu Tel Avivi Maccabi üle. Shane Larkin viskas 26 punkti, võttis kuus lauapalli ja andis kuus korvisöötu. Kaotajate poolel tõi Ante Zizic 23 punkti ja haaras kuus lauapalli.

Teise järjestikuse võidu teeninud Anadolu Efes on kaheksa võidu ja kaheksa kaotusega kaheksandal kohal. Tel Avivi Maccabil on kirjas seitse võitu ja üheksa kaotust ning on tabelis 12. kohal.

Istanbuli Fenerbache sai neljanda järjestikuse võidu, kui koduväljakul alistati Baskonia 75:53. Võitjate parimana viskas Nando De Colo 17 punkti ja andis seitse korvisöötu. Achille Polonara tõi 15 punkti ja Jan Vesely 13 punkti. Baskonia eest jõudis ainsana kahekohalise punktisummani Steven Enoch, kelle arvele jäi 14 punkti ja kaheksa lauapalli.

Fenerbache hoiab seitsme võidu ja üheksa kaotusega 11. kohta, Baskonia on võitnud viis ja kaotanud 11 ning on 16. kohal.

Tulemused:

Ateena Panathinaikos - Barcelona 82:85

Tel Avivi Maccabi - Istanbuli Anadolu Efes 78:92

Istanbuli Fenerbache - Baskonia 75:53

Milano Olimpia - Real Madrid 73:75