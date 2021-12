Kolmikduublile lähedal olnud Kevin Durant vedas Netsi võidule

Brooklyn Netsi (21-8) parimana viskas Kevin Durant 34 punkti, haaras 11 lauapalli ja andis kaheksa korvisöötu. Blake Griffini ja Nic Claxtoni tõid mõlemad 17 punkti. Philadelphia (15-15) poolel särasid Joel Embiid ja Seth Curry. Embiidi arvele jäi 32 punkti ja kaheksa lauapalli ning Curry kogus 29 punkti ja andis neli resultatiivset söötu.

KEVIN. DURANT.



The 4-point play puts the @BrooklynNets up late on @NBATV! pic.twitter.com/noT0CdHIJT