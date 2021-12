TLÜ/Kikas ja Tartu Ülikool/Bigbank peavad liidrite kohtumise

Oodatuim vastasseis saab teoks reedel, kui kell 19.30 algavas mängus võõrustab turniiritabeli neljas võistkond Tallinna Ülikool/Kikas tabelijuht Tartu Ülikool/Bigbanki. Mängule lisab kaalu asjaolu, et tulemus läheb ka Eesti meistrivõistluste arvestusse ja tegemist on seega liidrite kohtumisega: 21 punktiga esikohta hoidvad tartlannad edestavad Tallinna Ülikool/Kikast vaid ühe punktiga, vahendab volley.ee.

Samal ajal antakse avavile ka TalTechi spordihoones, kus koduvõistkond TalTech/Tradehouse läheb vastamisi Barrus/Võru Võrkpalliklubiga. Balti liiga tabelis hoiab TalTech 11. ja Võru esindus kaheksandat kohta, Eesti meistrivõistlustel on naiskondade kohad vastavalt viies ja kolmas.

Tallinna Ülikool/Kikase peatreener Sten Esna sõnul minnakse mängu võitma. "Paari mängijat segavad endiselt vigastused, aga need, kes on rivis, annavad endast 100%. Meil on võimalus hea esitluse korral Tartut võita ja seda tahame tõestada. Tartu on kogenud naiskond, kes midagi niisama ühelegi vastasele ei kingi," kommenteeris Esna.

Vigastused mõjutavad ka Tartu naiskonda. "Reedesele mängule lähme kindlasti vastu eesmärgiga noppida võit ja hoida tabelis positsiooni. TLÜ saal on võrreldes meie suure saali väga väike ja meile ebamugav, kuid see ei ole vabandus. Kahjuks on tihe hooaja esimene pool meie ridades teinud ka mitmeid korrektuure ja on puudujaid ning ka neid, keda hoida tuleb, kuid see annabki võimaluse teistele mängijatele näidata, milleks nad suutelised on. 12 mängijat on meil olemas, kellest igaüks tahab platsile pääseda," rääkis TÜ/Bigbanki peatreener Hendrik Rikand.

Tartlannadel on enne jõulupuhkust tihe mängudegraafik. "Lisaks homsele, ootame kindlasti huviga ka kohtumist TalTechiga, kes on enda mängijaterivi täiendanud ja võite hakanud noppima ning ka pühapäevast karikafinaali peaproovi Audentese SG/Noortekoondisega. Ühtepidi oleme keerulises seisus, tabeliseis nõuab kolmest mängust võimalikult palju punkte, kuid järgmisel nädalal toimuv karikafinaal karjub mängijate värskuse järele. Proovime leida kuldse kesktee ja võtta sellest maksimumi," lisas Rikand.

Laupäeval kell 13 mängib Tartu võistkond võõrsil TalTechiga ning kell 16 kohtuvad Audentese spordihoones Audentese SG/Noortekoondis ja Barrus/Võru Võrkpalliklubi. Audentese SG/Noortekoondis paikneb Balti liigas kuuendal ja Eesti meistrivõistlustel neljandal real. Pühapäeval kell 13 on kodupubliku ees mängiva Tallinna Ülikool/Kikase vastaseks Võru naiskond, Audentese SG/Noortekoondis võistleb kell 14 algavas karikafinaali peaproovis punktide eest Tartu võistkonnaga