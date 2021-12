Matikainen: keegi meist ei olnud rahul nende tulemustega

Neli aastat naiste jalgpallikoondist juhendanud Jarmo Matikainen ütles, et on lahkumisotsust pikemat aega kaalunud: saavutatud tulemused polnud sellised, millega ta ise või ka alaliit rahule oleks jäänud.

"Ma ütlesin 2018. aastal, et olen väga ambitsioonikas ja ma tahan, et ka meie standardid tõuseksid. Minu jaoks ei ole vahet, kellega me mängime. See võib olla Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania, Holland, aga need tulemused on olulised. Me peame mängu arendama ja ma saan aru, et me keegi ei ole rahul nende tulemustega," rääkis Matikainen.

Jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul andis Matikainen naiste jalgpalli arengusse sellegipoolest suure panuse.

"Selles mõttes oli ka mingitpidi keerulisem periood, et põlvkondade vahetus tuli läbi viia ja sellistel aegadel koondise peatreenerina töötamine ongi mõnevõrra keerulisem. Jalgpalliliidu poolt tahame Jarmole öelda suur aitäh väga meeldiva ja sisulise koostöö eest ja soovida edu edaspidiseks," ütles Pohlak.

Naiste MM-valiktsükkel on pooleli. Uue peatreeneri loodab liit ametisse kinnitada jaanuaris.