Polina Gorbatsjova: ootan Prantsusmaa ja Norra finaali

"Veerandfinaalid olid põnevad, aga üllatusi ei sündinud. Rootsi hakkas kõvasti suursoosik Prantsusmaale vastu ning 15:15 viigiga lõppenud esimesel poolajal näidati kõrgetasemelist käsipalli. Edasi hakkasid rootslannad rünnakul palju eksima, Prantsusmaa sai ohtralt kiirrünnakuid ja võitis 31:26," rääkis Gorbatsjova.

"Eraldi peaks rääkima Rootsi kaitsest, mis on kindlasti üks turniiri parimaid. Nende tehniline pagas, liikumine, üksteise aitamine: kõik on väga heal tasemel. Mu klubitreener soovitaski mul MM-i ajal rohkem kaitsetöö jälgimisele pühenduda, sest pean ise just seda osa mängust parandama."

"Lisaks Rootsile jätsid väga hea mulje kaitsetöös ka Hispaania ja Saksamaa. Viimasel on küll teistest erinev ehk jõuline ja kohati jõhker kaitsetegevus, aga erinevaid lähenemisi oligi põnev vaadata. Saksamaa naiste käsipall on üldse teinud sammu edasi, on näha, et seal panustatakse nüüd tugevalt ala arengusse ka naiste seas," ütles Gorbatsjova.

"Minu lemmikvõistkond Venemaa läks veerandfinaalis vastamisi Norraga ja võib-olla mõne teise tiimi vastu võinuks neil olla šansse nelja hulka pääsemiseks. Venemaa on täielikult uuenenud ja väga noor naiskond ning kuni veerandfinaalini mängiti hästi. Norra mängu algul tundus, et ei oldud päris hästi valmis."

"Aga Norra on muidugi ka võimas. Naiskond on peaaegu samas koosseisus mänginud juba mitu-mitu aastat ning nende kiiret käsipalli vaadates tuleb mul kananahk ihule: see on nii muljetavaldav. Stine Bredal Oftedali mängujuhtimine on täiesti teisest klassist, iga sööt leiab kaaslase ja kõik toimub suurel kiirusel," lisas Gorbatsjova.

"Poolfinaalis arvan, et Norra alistab Hispaania ning Prantsusmaa võidab Taanit. Viimastel on küll ülekaalukalt MM-i parim väravavahtide osakond eesotsas imelist turniiri tegeva Althea Reinhardtiga, aga prantslannade üldine tase on veel kõrgem."

"Tokyos olümpiavõitjaks kroonitud Prantsusmaa koosseis on ka viimastel aastatel noorenenud, aga ikka jääb mulje, nagu oldaks aastakümneid kokku mänginud. Alles 20-aastane joonemängija Pauletta Foppa on noorusele vaatamata jätnud hea mulje. Teda leitakse hästi ja ta lõpetab rünnakud värava või karistusviske teenimisega," sõnas Gorbatsjova.

"Kui peaks nii minema, et Norra ja Prantsusmaa edenevad kullamängule, siis ennustaksin prantslannade võitu. Füüsiliselt on nad võimsad, nende liikumised on sujuvad ja kombinatsioonid viiakse alati lõpuni. Vigade ja tehnilise praagi arv hoitakse miinimumi peal."

Reedel kohtuvad MM-i poolfinaalides Prantsusmaa ja Taani ning Norra ja Hispaania. Pronksimäng ja finaal peetakse Granollersis pühapäeval. Parima snaipri tiitli on praktiliselt kindlustanud rootslanna Nathalie Hagman, kellel kirjas 71 tabamust. Väravavahtide edetabelit juhib taanlanna Althea Reinhardt, kelle senine tõrjeprotsent on 56.