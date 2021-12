FC Flora naiskonna mängija liitub Itaalia klubiga

Eelmisel aastal kukkus Pink Bar Serie A-st välja, kuid plaan on tagasi tõusta Itaalia kõrgliigasse. Roseni uus koduklubi on väga rahvusvaheline: võistkonnas on kaks poolakat, kolm kreeklannat, üks kanadalanna, üks nigeerlanna, üks lätlanna, üks moldovlanna ja nüüd ka üks eestlanna.

Flora kirjutab oma kodulehel, et Rosen jõudis Itaaliasse eelmisel nädalal. "Nüüdseks olen Itaalias juba nädal aega olnud ja olen ka tiimikaaslastega tuttavaks saanud. Nad võtsid mu avasüli vastu."

Uued võistkonnakaaslased jätsid Rosenile positiivse mulje: "Nad on väga tehnilised ja tempo on trennides mõnusalt kiire. Palju pööratakse rõhku erinevatele kombinatsioonidele ja pall liigub tavaliselt ühe-kahe puutega."

Rosen on alati unistanud teha jalgpallist karjäär. "Olen alati öelnud, et üheks minu unistuseks on välismaal professionaalsel tasemel jalgpalli mängida. Täna võin öelda, et olen seda unistust täitma asunud."