Helsingborg teatas Kreida lahkumisest

Rootsi jalgpalli kõrgliigasse tõusunud Helsingborg andis oma kodulehel teada, et on lõpetanud nelja mängijaga lepingud, nende hulgas ka Eesti koondise poolkaitsja Vladislav Kreidaga.

Kreida viibis sel hooajal Tallinna Florast Helsingborgis laenul ning tema laenuleping pidi kehtima detsembri lõpuni. Ta mängis Helsingborgi eest 24 matši.

"Vladislav on noor poolkaitsja, kes on palju õppinud ja arenenud nii inimese kui ka mängijana. Laenulepingu lõpetamine ei tähenda suhtlemise lõppu, kuid me oleme teadlikud, et ta võib edasi mängida mõnes teises meeskonnas. Jätkame Vladi jälgimist ja soovime talle kõike head," ütles meeskonna avalduses Helsingborgi spordidirektor Andreas Granqvist.

Klubist lahkuvad veel Noel Mbo, Alhaji Gero ja Bödvar Bödvarsson.