Balti liigas peetakse selle aasta viimased mängud

Pärnu meeskond sõidab taaskord Lätti, kus reedel kell 20.00 minnakse vastamisi VK BIOLARS/Jelgava MSGga.

Niigi hõredate ridadega Pärnu meeskond jäi äsja ilma veel ühest mängijast, sest pikalt peapõrutuse tõttu vigastusepausil olnud kanadalasest temporündaja Kevin Lebreux'ga otsustati kokkuleppel leping lõpetada. Eelmisel nädalal Pärnu juures testimisel viibinud venelasest nurgaründajaga aga otsustati lepingut mitte sõlmida ja nii otsitakse jätkuvalt nurgaründajat ning nüüd ka temporündajat.

Pärnu pidas ka eelmisel nädalal mänge Lätis, kui Jekabpilsi Luši vastu teeniti 3:1 võit ja Daugavpilsi Ülikoolile/Ezerzemele kaotati 1:3.

Liigatabelis on Pärnu üheksa punktiga viiendal real, Jelgava pole kuue mänguga suutnud võiduarvet avada ja on viimasel kohal. Omavahel sel hooajal veel mängitud pole ja kindlasti soovib Avo Keele juhendatav meeskond aasta võidukalt lõpetada.

Eile Aadu Luukase karikavõistlustel teist korda vastamisi läinud Selver ja TalTech mängivad taas omavahel pühapäeval, 19. detsembril kell 17.00 Sõle spordikeskuses.

Selver on Credit24 meistriliigas Tartu Bigbanki järel teisel kohal, punkte on koos 20. TalTech asub Selverist koht tagapool, kirjas on 19 punkti.

Lisaks eilsele karikamängule sai Selver esimeses karika poolfinaalis 3:2 võidu, liigamängus teenis aga TalTech novembri alguses 3:0 võidu.

Üks kohtumine toimub ka järgmisel nädalal, kui 23. detsembril mängivad Jelgava ja Daugavpils. Seejärel jätkub liiga juba 2022. aasta 8. ja 9. jaanuaril.

Järgmisel kolmapäeval peetake aga Tartus Aadu Luukase karikavõistluste finaalid nii naistele kui meestele. Naiste finaalis mängivad kell 16.00 TÜ/Bigbank ja Audentese SG/Noortekoondis, meeste finaalis lähevad kell 19.00 vastamisi Selver ja Bigbank.