VIDEO | Nii Pelicans kui Thunder tabasid viimastel sekunditel imeviske

Viis sekundit enne kolmapäevase mängu normaalaja lõppu oli Thunder 107:110 kaotusseisus, kui Shai Gilgeous-Alexander tabas akrobaatilise kaugviske ja tõi tabloole viigi. Pelicansil polnud võimalik time-out'i võtta ja nii tundus 1,4 sekundit enne lõpusireeni, et kohtumine läheb lisaajale, kuid Devonte Graham saatis palli enda väljakupoolelt lauapõrkest korvi ja tõi New Orleansi tiimile siiski võidu.

ESPN kirjutab, et Grahami 18,6 meetri kauguselt teele saadetud vise oli viimase 25 aasta kaugeim võidukorv, ühtlasi oli kohtumine 25 aasta jooksul ainuke, mis on viimase viie sekundi jooksul otsustatud mitme enam kui 30 jala (9,1 meetri) kauguselt tabatud viskega. Brandon Ingram viskas võitjate kasuks 34 punkti, Jonas Valanciunas toetas teda 19 punkti ja 16 lauapalliga.

Shai somehow tied the game with 1.4 on the clock... and Devonte' Graham won it for the @PelicansNBA with the CRAZY LONG DISTANCE #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/D1jQ3tWSLx