Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril viienda kaotuse

Kolmapäeval mängis Eesti naiste kurlingukoondis olümpiamängude valikturniiril kaks kohtumist. Hommikuse mängu kaotas naiskond 2:9 Suurbritanniale ning õhtuses matšis pidid eestlannad tunnistama jaapanlannade 2:9 paremust.

Eesti koondis alustas valikturniiri kahe võiduga. Kõigepealt alistati 12:11 tulemusega Türgi ning seejärel saadi 6:5 tulemusega jagu Tšehhist.

Kahe võiduga alustanud Eesti on kaotanud nüüd viis kohtumist järjest. Kaotused on tulnud Läti, Itaalia, Lõuna-Korea, Suurbritannia ja Jaapani vastu. Koondise viimane mäng on neljapäeval Saksamaa vastu.

Eesti mängib turniiril koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann (kapten), Kerli Laidsalu, Karoliine Kaare (varu).