17-aastane Susanne Lannes: medalid annavad motivatsiooni juurde

Enne kiindumist vehklemisse proovis Tartust pärit 17-aastane Susanne Lannes iluvõimlemist, saalihokit ja tennist. Vehklemise leidis ta juhuslikult, kui vaataskodus 2013. aastal MM-finaali, mille võitis Julia Beljajeva.

"Avastasin vehklemise niimoodi, et olin just tennisega lõpetanud ja otsisin uut spordiala, millega tegeleda. Kodus vaatasin spordikanalit ja Julia Beljajeva võitis MM-il tiitli ja see innustas mind vehklema. Kohe andsin emale teada, et tahan vehklemisega tegeleda ja ema otsis kohe, kuhu saaksin trenni minna," rääkis Susanne Lannes.

Teleekraanilt nähtud spordisangari vastu saab Lannes nüüd Tartus igapäevaselt võimalusel treenida ja teiste noortega siis arutada, et kes ja mitu torget olümpiavõitja vastu suutis teha.

"Mina ei võta teda kui maailmameistrit või olümpiakulda. Mina võtan teda kui oma trennikaaslast. Mõnikord ikka võrdleme teistega, et kes kui palju torkeid suutis [Beljajevale - toim.] teha," ütles Lannes.

Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11. klassis ja käib vehklemistrennis viis korda nädalas. Kairos tänavu toimunud kadettide maailmameistrivõistlustel võitis ta 76 vehkleja konkurentsis pronksi, mis lisas kõvasti indu.

"Medalid on andnud hästi palju motivatsiooni juurde, et nüüd olen õigel teel, midagi läheb hästi. See annab kõvasti juurde, et tahaks veel ja veel tegeleda," lisas Lannes.

Järgmisel aastal siis juba juunioride konkurentsis samuti medaleid võita ihkavat Lannest juhendab Natalja Kotova, kes on ka Julia Beljajeva treener.

"Treeneriga olen väga rahul. Olen väga õnnelik, et olen endale sellise treeneri leidnud. Ta on mind aidanud kõigega ja õpetab väga hästi," sõnas Lannes.