Tunjov aitas koduklubil kaotuseta seeriat pikendada

Itaalia jalgpalli kolmandas liigas mängis kolmapäeval Georgi Tunjovi koduklubi Carrarese 0:0 viiki Lucchese vastu, vahendab Soccernet.ee.

Algkoosseisus alustanud Tunjov mängis 69. minutit ja sai teise poolaja alguses kollase kaardi. Carrarese mängis suure osa kohtumisest arvulises vähemuses, kuna kohtumise viiendal minutil sai punase kaardi väravavaht Thomas Vettorel.

Viimasest viiest kohtumisest on Carrarese võitnud ühe ja viigistanud neli kohtumist. 18 mänguga on Carrarese kogunud 22 punkti ning on liigatabelis 12. kohal.