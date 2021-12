Pärnu Võrkpalliklubi lõpetas leegionäriga lepingu

Kolmapäeval teatas Pärnu Võrkpalliklubi ühismeedias, et lõpetas lepingu Kanada temporündaja Kevin Lebreux'ga.

"Novembri alguse peapõrutusest taastumine võtab kauem aega, kui algselt lootsime. Mängija tervis on meile oluline, seetõttu on parim taastuda oma kodumaal ja alles pärast täielikku tervenemist leida võrkpallis uusi väljakutseid. Kiiret paranemist ja edu!" teatas Pärnu Võrkpalliklubi ühismeedias.

Pärnu mänedžer Reio Tilk rääkis Võrkpall24-le, et klubi üritab Lebreux'le asendajat leida, kuid leegionäride Eestisse toomine on tavapärasest keerulisem.

"Oleme otsinud kolm kuud juurde üht-kaht leegionäri, aga pole leidnud. Asi pole enam isegi niivõrd rahas. Seis on selline, et Kesk-Euroopa mängijad ei ole huvitatud siia liigasse tulemisest," rääkis Tilk.

"Ainsad argumendid, millega varem tuldi, on olnud eurosarja vastased. Hea näide on olemas Milano ja Monza näol – kui nemad olid vastas, siis oldi kohe valmis tulema. Aga kui mängitakse Iisraeli ja Taani klubidega, siis see ei tõmba. Oleme jõudnud sinna, kus ka Lätist ja Leedust ei taheta Eestisse enam mängima tulla," ütles Tilk.

"Kui Eestis leidub mõni temporündaja, kes tahab Balti liigas mänguaega saada, võtku kiiresti ühendust. Näiteks esiliigast keegi, kes tunneb, et sealne tase jääb lahjaks," lisas Tilk.

Pärnu käis viimasel Credit24 Balti liiga mängul üheksa mängijaga, kellest kolm olid sidemängijad. Temporündajatest on meeskonnal kasutada vaid Toms Švans ja Kristo-Joosep Peterson.