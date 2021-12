Eelvaade lühirajaujumise MM-ile

Nagu ikka, pakuvad tippujujad aasta lõpus spordisõpradele põnevust. Lühiraja maailmameistrivõistlused, mis pidanuks algse plaani järgi toimuma eelmisel aastal, leiavad aset 16. kuni 21. detsembrini ehk vältavad neljapäevast teisipäevani.

MM-i toimumiskoht on Araabia Ühendemiraatide pealinn Abu Dhabi. 25-meetrine ujumisbassein on ehitatud multifunktsionaalse Etihad Arena sisse.

Eesti eest võistlevad lühiraja maailmameistrivõistlustel kuus ujujat: Eneli Jefimova, Kregor Zirk, Daniel Zaitsev, Armin Evert Lelle, Maria Romanjuk ja Cevin Anders Siim. Eesti delegatsiooni juht on Toni Meijel, kellega saime kolmapäeval, päev enne võistlusi, telefonitsi MM-ist vestelda.

"Bassein on üles seatud multifunktsionaalsesse keskusesse, kus on istekohti 15 000 inimesele. Võistlusbassein on kümne rajaga ja 25 meetrit pikk, selle kõrval on kaheksa rajaga soojendusbassein. Selliseid ajutiselt üles pandud basseine on ujujatel varemgi olnud ja sportlased on sellega harjunud, seega ei tohiks mingit probleemi olla," rääkis Toni Meijel.

Eesti paremad ujujad on Abu Dhabis kohal ning said enne võistlust loomulikult ka basseiniga tutvuda. Esimestel päevadel on tihe võistlusgraafik Kregor Zirgil, kes läheb avapäeval starti meeste 200 meetri liblikujumises. 400 meetri vabaltujumises Zirk seekord kaasa ei tee.

"Kui kõik läheb hästi ja meie sportlased annavad endast parima, siis võiks oodata mõnda finaalikohta ning miks mitte ujuda medalitele. Kui tähed langevad kokku, siis võib õhus olla midagi täitsa erilist," hindas Meijel Eesti ujujate medalivõimalusi.

"Kohti on väga raske ennustada. Väga pikk hooaeg on selja taga, eriti meie koondise liidritel, Kregoril ja Enelil. Neil on alates kevadest alates olnud palju suurvõistlusi. Mõlemal on olnud põnev, kuid paljunõudev hooaeg. Kui nad suudavad oma hooaja parimad tulemused siin välja ujuda, siis on kõik juba väga hästi," lisas Meijel.

Kuula klipist Johannes Vedru täispikka intervjuud Toni Meijeliga.