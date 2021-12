Ajalooline noorte suusasari alustab Haanjas 27. hooaega

Avaetapil osaleb üle Eesti ligi 350 noort, kes võtavad 1-10 kilomeetristel distantsidel mõõtu vabatehnika eraldistardis sõidus.

"Noorte suusasarjal on olnud Eesti suusatamises oluline roll ja on ka edaspidi. Ühelt poolt aitab see tõsta suusatamise populaarsust noorte hulgas, teiselt poolt on see kasvulava noortele talentidele, kes tahaksid ja suudaksid esindada tulevikus Eesti rahvuskoondist. Lisaks aitab sari laiendada võistluskeskuste geograafiat, viies suusasporti üle Eesti erinevatesse paikadesse," ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

Haanja Puhke- ja Spordikeskuse juht Anti Saarepuu kinnitas, et Haanja on noortesarja avaetapiks igati valmis.

"Oleme viimaste aastate jooksul arendanud Haanja aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks, mistõttu on see avaetapi toimumiseks suurepärane koht. Õnneks on ka varasemad ilmaolud meid soosinud – oleme saanud piisavalt lund toota ja kvaliteetsed rajad valmis teha," ütles Saarepuu.

Laupäeval toimuvad vabatehnika eraldistardist sõidud kaheksas eri vanuseklassis. Kõige nooremad võistlejad on 7-8 aastased ja vanimad 22-aastased. Distantside pikkus on 1-10 kilomeetrit. Esimesest etapist võtab osa umbes 350 noort.

Esimene murdmaasuusatamise noortesarja võistlus toimus 1995. aastal Käärikul ETV-Fortuuna Loto-Visu nime all. Toona oli võistluse eestvedajaks teenekas Pärnu suusatreener Eeri Tammik. Kokku osales esimesel hooajal 543 noort suusatajat 41-st keskusest.

Sõltuvalt nimisponsorist on noortesari läbi aegade kandnud erinevaid nimesid, neist kõige tuntum ilmselt ETV-Swedbank noortesari. Viimaste aastate nimisponsoriks on olnud Alexela.