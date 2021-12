Pisarates Agüero: olen otsustanud oma karjääri lõpetada

Endine Manchester City ründaja viidi haiglasse 30. oktoobril pärast Barcelona 1:1 viigimängu Deportivo Alavesi vastu, sest tundis rinnus valu. Hiljem diagnoositi Agüerol südame rütmihäired.

"Otsus karjäär lõpetada tuli puhtalt mu tervise huvides," ütles Agüero kolmapäevasel pressikonverentsil.

Argentiinlasel, kes lõpetab oma karjääri 786 mängus löödud 427 väravaga, läks enne rääkima hakkamist vaja aega, et ennast kokku võtta.

"See pressikonverents on selleks, et kõiki teavitada, et olen otsustanud jalgpalli mängimise lõpetada. See on minu jaoks väga raske hetk," sõnas pisarates Agüero.

"Kui arstid tegid mulle kliinikus esimese füüsilise testi, siis pärast seda helistati mulle ja öeldi, et on väga suur võimalus, et ma ei saa enam mängida. Sellest hetkest alates olen selle võimalusega arvestanud, kuid see pole olnud lihtne. Üks arst ütles mulle otse välja, et nüüd on lõpp."

"Ma tahan kõigile öelda, et tegin kõik võimalik. Unistasin jalgpalli mängimisest juba viieaastaselt. Ma poleks kunagi arvanud, et pääsen Euroopasse mängima. Tahan tänada kõiki olenemata sellest, kus ma oma karjääri jooksul mängisin," rääkis Agüero.

"Olen oma karjääri üle uhke ja olen õnnelik, et see juhtus praegu, mitte varem. Ma ei tea, mis mind ees ootab, kuid tean, et on palju inimesi, kes mind armastavad ja tahavad mulle parimat," lõpetas Agüero.

Agüero jõudis Barcelona eest väljakul käia vaid neljas mängus. Profikarjääri alustas ründaja kodumaal Independientes, ülemaailmset kuulsust kogus ta Madridi Atleticos, kus lõi 234 mänguga 102 väravat ning kerkis legendiks Manchester Citys, kus tema saldoks jäi 390 mänguga löödud 260 väravat. Argentina koondist esindas Agüero 101 mängus ja lõi neis 41 väravat.