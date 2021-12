Neljapäeval selguvad Eesti võimalikud vastased UEFA Rahvuste liigas

Loosis osalevad kõik 55 UEFA liikmesriiki, kes on vastavalt eelmise hooaja UEFA Rahvuste liiga tulemustele jagatud nelja liigasse. Neljapäevases loosimises saavad kindlad alagrupikaaslased teada 51 riiki. Märtsikuiste sõelmängude paaride Eesti - Küpros ning Kasahstan - Moldova võitjad kuuluvad C-liigasse, kaotajad D-liigasse. See tähendab, et Eesti koondis saab neljapäevasel loosimisel teada võimalikud vastased mõlemaks juhuks.

Neljapäevast loosimist saab jälgida UEFA kodulehe vahendusel.

Rahvuste liiga avavoorud peetakse 2.-14. juunini 2022 ning järgmised mängud toimuvad 22.-27. septembrini. Rahvuste liiga finaalturniir mängitakse 2023. aasta juunis.

Eesti meeste jalgpallikoondise järgmise aasta esimene kohtumine toimub 24. märtsil, mil UEFA Rahvuste liiga sõelmängus võõrustatakse A. Le Coq Arenal Küprost.

Mängude kalender:

Esimene ja teine mängupäev: 2.-8. juuni 2022

Kolmas ja neljas mängupäev: 8.-14. juuni 2022

Viies ja kuues mängupäev: 22.-27. september 2022

UEFA Rahvuste liiga:

A-liiga: Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Belgia, Portugal, Holland, Taani, Saksamaa, Inglismaa, Poola, Šveits, Horvaatia, Wales, Austria, Tšehhi, Ungari

B-liiga: Ukraina, Rootsi, Bosnia ja Hertsegoviina, Island, Soome, Norra, Šotimaa, Venemaa, Iisrael, Rumeenia, Serbia, Iirimaa, Sloveenia, Montenegro, Albaania, Armeenia

C-liiga: Türgi, Slovakkia, Bulgaaria, Põhja-Iirimaa, Kreeka, Valgevene, Luksemburg, Põhja-Makedoonia, Leedu, Gruusia, Aserbaidžaan, Kosovo, Gibraltar, Fääri saared, kaks sõelmängude võitjat

D-liiga: kaks sõelmängude kaotajat, Liechtenstein, Malta, Läti, San Marino, Andorra