Curryst sai NBA ajaloos kõige rohkem kaugviskeid tabanud mängija

Korvpalliliigas NBA võitis Golden State Warriors 105:96 New York Knicksi. Warriorsi tähtmängijast Stephen Curryst sai selle mänguga NBA ajaloos kõige rohkem kaugviskeid tabanud mängija. Uus kõigi aegade kaugvisete rekord on nüüd 2977.

Curry läks mängima teadmisega, et tal on vaja tabada vaid kaks kolmepunktiviset, et murda Ray Alleni rekord, mis oli 2973 tabavat kolmest. Pärast teist sisse visatud kaugviset, peatasid kohtunikud hetkeks mängu, et pealtvaatajad saaksid Curryle austust avaldada. Curry tabas mängu jooksul viis kaugviset.

Warriorsi parim oli 22 punktiga Curry. Jordan Poole lisas 19 ning Andrew Wiggins 18 punkti. Knicksi eest viskas Julius Randle 31 punkti.

Brooklyn Nets võitis lisaajal 131:129 Toronto Raptorsit. Netsi Kevin Durant viskas 34 punkti, võttis 13 lauapalli ja andis 11 korvisöötu. Patty Mills tegi oma hooaja parima mängu ja lisas 30 punkti. Raptorsi eest viskas Fred VanVleet 31 punkti ning Gary Trent ja Pascal Siakam lisasid mõlemad 25 punkti.

Phoenix Suns alistas lisaajal Portland Trail Blazersi 111:107. Sunsi Deandre Ayton viskas 28 punkti ja võttis 13 lauapalli. Chris Paul lisas 24 punkti. Trail Blazersi parim oli 31 punktiga Damian Lillard.

Tulemused:

Brooklyn – Toronto 131:129

New York – Golden State 96:105

Portland – Phoenix 107:111