Naiste kahevõistlus sihib kohta olümpial

Mõlemal päeval edestas konkurente Norra koondislane Gyda Westvold Hansen, kellel käesolevas MK-sarjas siiani vaid võidud ongi. Hansen on 19-aastane ning tema vanus peegeldab hästi trendi, mis praegu naiste kahevõistluses valitseb.

Sportlased on noored, väga valdavas osas sündinud pärast aastatuhande vahetust. Laiemalt vaadates käib töö 2026. aasta taliolümpia nimel.

Otepää MK-etapi korraldajad soovivad ka tulevikus võistlemisvõimalust pakkuda nii meestele kui naistele. "Loomulikult teeb see meile ajakava väga tihedaks," lausus FIS-i kahevõistluse komitee liige Suzanne Tahk.

"Me loodame, et naised saavad olümpiakavva. See otsus tuleb järgmise aasta suvel. Kindlasti tahame anda oma panuse selle eest, et kahevõistlus oleks edasi olümpiakavas ja nii meeste kui naistega."

Paraku ei võistelnud kodusel maailmakarikaetapil ükski eestlanna. Annemarii Bendi ja Triinu Hausenberg praegu kahevõistlusega ei tegele, kuid uusi tegijaid pole veel peale tulnud.

Võistlejate vähesus on üks naiste MK-sarja probleeme – Otepääl oli kohal 25 sportlast. Teisalt võtavad mõned kahevõistluse mõistes olulised riigid naiste ettevalmistamist väga tõsiselt.

"Suured riigid kindlasti on olulisel kohal. Ma ütleks, naiste suhtes kõige suurem kindlasti Norra. Nende toetus on väga tuntav naiste kahevõistlusele. Nii nende tiimi mõistes kui võistluste korraldamise mõistes üldiselt."

Naiste MK-sari jätkub reedel Ramsaus. Kokku on tänavu kavas kuus MK-etappi.