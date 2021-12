Koroona sekkus NBA ja NHL-i mängugraafikusse

Korvpalliliiga NBA lükkas koroonaviiruse leviku tõttu edasi kaks Chicago Bullsi kohtumist. Tegemist on esimeste mängudega sel hooajal, mis COVID-19 tõttu oma planeeritud kuupäevadel ei toimu.

Millalgi hiljem tuleb järele pidada Chicago algselt teisipäevane mäng Detroit Pistonsiga ja neljapäevane kohtumine Toronto Raptorsiga. Eelmisel hooajal lükkas NBA koroonaviiruse tõttu edasi 31 kohtumist.

NBA teatel on kümme Chicago Bullsi mängijat ja veel mõned taustajõud hetkel karantiinis ning valitses oht, et klubi ei saa kohtumisteks koosseisu kokku.

Hetkel on andnud positiivse koroonaproovi DeMar DeRozan, Zach LaVine, Coby White, Troy Brown jr, Matt Thomas, Javonte Green, Ayo Dosunmu, Alize Johnson ja Derrick Jones jr.

Sama teed on pidanud minema ka jäähokiliiga NHL, kus on edasi lükatud kolm Calgary Flamesi mängu. Praegu viibivad karantiinis kuus mängijat ja üks taustajõud ning NHL-i teatel on lähiajal meeskonnast veelgi positiivseid proove oodata.

Tegemist on kolmanda juhtumiga tänavusest hooajast, kus mõni hokimeeskond on pidanud koroonaviiruse tõttu pausi pidama.