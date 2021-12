Reegleid rikkunud Aubameyang jäi ilma Arsenali kaptenipaelast

Londoni Arsenali jalgpallimeeskond teatas teisipäeval, et ründajalt Pierre-Emerick Aubameyangilt võeti klubi reeglite rikkumise eest ära kaptenipael.

Gaboni koondise ründaja jäeti Arsenali laupäevasest 3:0 võidumängust Southamptoni vastu koosseisust välja ja ta jääb eemale ka kolmapäevasest mängust West Hami vastu.

"Eeldame, et kõik mängijad - eriti meie kapten - peavad kinni meie kõigi poolt kehtestatud ja kinnitatud reeglitest," teatas Arsenal. Kuigi klubi ei täpsustanud, milles Aubameyangi rikkumine seisnes, kirjutas The Athletic, et 32-aastane ründaja naasis välisreisilt kokkulepitud ajast hiljem.

Aubameyang sai Arsenali kapteniks 2019. aasta novembris, kuid pidi ka tänavu märtsis ühe mängu distsiplinaarprobleemide tõttu vahele jätma.