Tiitlikaitsjal Selveril on poolfinaali kordusmänguks all napp edu

Avamängus jäi 3:2 peale Selveri meeskond. Kui mõlemad võistkonnad saavad ühe võidu, siis loetakse esimesena punkte. 3:0 ja 3:1 skoorid annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võit annab võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti. Kui kahe mängu kokkuvõttes on ka punktide arv sama, siis selgub finaali pääseja kuldse geimiga.

Selver on viimasel ajal olnud heas hoos, viimati saadi Credit24 Meistriliigas 3:2 võit liidermeeskonna Tartu Bigbanki üle. Peatreener Andres Toobali sõnul ei saa tema meeskonda avamängus saadud võidu tõttu favoriidiks pidada, sest parandamisruumi jagub.

"Vajadusel saan kasutada pea kõiki mehi, aga pean jätuvalt koormusi jaotama, et mängijad vastu peaksid. Samas on vahetusmehed näidanud, et saan ka neile loota, see annab rohkem kindlust. Meie probleem on olnud, et me kukume teatud hetkedel ära. Kui oleme kaotusseisus, siis pole me suutnud leida head tagasitulekut uue geimi alguses. Ja eduseisus langeme kohati kergelt mugavustsooni ja üks serviseeria võib meid ära murda nagu avamängus juhtus. Neid asju saame parandada," sõnas juhendaja.

"Kindlasti ei ole me 3:2 võidu tõttu favoriidistaatuses. Parandamisruumi on nii meil kui TalTechil, meie läheme korralikku mängu mängima ja eks siis ole näha, keda edu saadab."

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu saab pärast meeskonda räsinud haiguste perioodi taas kasutada kõiki mängijaid. "Tänasest oleme täiskoosseisus, ka rannavolle MM-il käinud Kaur Erik Kais on nüüd tagasi. Martti Keel ja Mihkel Tanila on samuti terved ja trennis tagasi, selles suhtes läheme kordusmängule parema fooni pealt," sõnas juhendaja.

"Eks avamäng oli meie jaoks peegeldus trennidest, kus oli palju puudujaid. Tuleb ka mängijatest aru saada, kes polnud põhisidemängijaga saanud koos harjutada. Läksime ehk natuke peale suhtumisega, et vaatame, kuidas minema hakkab, sest mängu alguses 7:9 seisul olime vist viis korda blokki löönud ja see näitab, et me polnud veel mõtetega asja juures. Avamängus ei saa kindlasti rahule jääda servi vastuvõtuga. Motiveeritusega meil kordusmängu eel probleeme pole, kõik on väga motiveeritud, eks homme näeme, kas sellest piisab," lisas Sirelpuu.

Esimene finalist on Tartu Bigbank, kes lülitas konkurentsist Pärnu Võrkpalliklubi. Karikafinaal nii naistele kui meestele toimub 22. detsembril Tartu Ülikooli spordihoones.