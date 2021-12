Ratastoolikurlingu koondis valmistub paraolümpiaks Kanada tipptreeneriga

Kanadalane Chris Bowden on treenerina keskendunud eelkõige ratastoolikurlingule ning ta on ratastoolikurlingu treenerina tegutsenud alates 2012. aastast. Bowden on treeninud Kanada ratastoolikurlingu mängijaid Sotši olümpiamängudeks 2014. aastal ning PyeongChang paraolümpiamängudeks 2018. aastal, kui Kanada ratastoolikurlingu koondis võitis pronksmedali. Ta on Maailma Curlingu Föderatsiooni ametlik partner spordiala populariseerimisel nii Kanadas kui Euroopas. Bowden on aastaid töötanud erinevate kurlingu mängijatega, aidates arendada mängu tehnilist ja taktikalist poolt.

"Ootan Eesti ratastoolikurlingu võistkonna eelseisvaid võistlusi, mis toimuvad jaanuaris Tallinnas ja veebruaris Šotimaal: oleme teinud jääl kõvasti tööd ja saame oma jõud proovile panna. Tegeleme ettevalmistustega järgmise aasta märtsis toimuvateks Pekingi paraolümpiamängudeks ning usun, et Eesti koondis on võimeline Eestit väärikalt esindama maailmatasemel," sõnas Bowden.

Kanadas, Ontario provintsis elav Bowden käib Eestis iga kahe nädala tagant. Eesti ratastoolikurlingu koondise peatreenerina vastutab ta mängu tehnilise ja strateegilise poole arendamise eest.

"Meile on väga oluline, et saame teha koostööd treeneriga, kes keskendub just ratastoolikurlingu võistkondadele, tunneb peensusteni spordiala eripära ning võtab ratastoolikurlingu võistkondade juhendamist südamega. Oleme koostööga väga rahul ning loodame Pekingis mängida oma parimaid mänge," sõnas Eesti koondise kapten Andrei Koitmäe.

Eesti ratastoolikurlingu võistkond kohtus Chris Bowdeniga esmakordselt 2016. aastal, kui Bowden osales Maailma Kurlingu Föderatsiooni poolt korraldatud rahvusvahelises kurlingulaagris Tallinnas. "Föderatsiooni poolt korraldatud rahvusvaheline laager tõi Tallinnasse kurlingu tippspetsialistid üle maailma, et tõsta meie esindusvõistkondade taset. Ratastoolikurlingu võistkonna mängijatel tekkis Chrisiga väga hea kontakt ning kui Eesti Curlingu Liidu poolt palgatud treener Derek Brown pidi reisipiirangute tõttu keskenduma segapaari ja naiskonna treenimisele, ei kahelnud me hetkekski, et võtta Chrisiga ühendust. Usun, et ta on meie ratastoolikurlingu esinduse jaoks õige treener," sõnas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Eesti ratastoolikurlingu võistkond alustas treeninguid 2015. aasta jaanuaris ning tänaseks kuulub Eesti esindus maailmas 12 tugevaima hulka. Pekingi paraolümpiamängude koondise kandidaatideks on Andrei Koitmäe, Mait Mätas, Ain Villau, Lauri Murašov, Kätlin Riidebach ja Signe Falkenberg. Eesti koondise lõplik koosseis selgub järgmise aasta alguses.

Ratastoolikurlingu turniir toimub Pekingi paraolümpiamängudel 4.-13. märtsini. Eesti vastasteks on Hiina, Venemaa, Norra, Korea, Šotimaa, Kanada, Slovakkia, Rootsi, Läti, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide koondised.

Ratastoolikurlingus liigutakse jääl ringi ratastoolis ja kivid saadetakse teele spetsiaalsete keppidega. Kuna erinevalt tavakurlingust jää harjamist ei toimu, peavad mängijate visked olema väga täpsed. Ratastoolikurlingut mängitakse 5-liikmelistes segavõistkondades, vähemalt üks liige peab olema vastassugupoolest.