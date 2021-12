Curry jõudis Warriorsi võidumängus NBA kaugvisete rekordi lävele

Külalismeeskond Warriors mängis suurema osa viimasest veerandajast kaotusseisus ja oli veel poolteist minutit enne kohtumise lõppu taga viie punktiga, ent siis tabas Stephen Curry lühikese ajaga kaug- ja lähiviske ning Kevon Looney kaks punkti kindlustasid ründelaua järel Warriorsile võidu.

Curry viskas 35 minutiga 26 punkti, Warriorsi tähe mängu lõpus tabanud kaugvise oli tema karjääris 2972. NBA kõigi aegade tabelis juhib kaugvisete arvestuses Ray Allen 2973 tabava kolmesega ja Curryl on võimalik rekord enda nimele kirjutada juba teisipäeval, kui Warriors mängib Madison Square Gardenis New York Knicksiga.

"Viimastes mängudes on ta liiga palju pingutanud," arvas Warriorsi peatreener Steve Kerr pärast kohtumist. "Kui ta viimaks rekordi püstitab, on see kergendus nii talle kui kogu tiimile. Seal [Madison Square Gardenis] on liiga parim atmosfäär. See on elektriline. Ma ei jõua oodata: kõik mängijad armastavad New Yorki, kõik armastavad Gardenis mängimist. See on eriline areen ja loodetavasti saab ta teisipäeval rekordiga hakkama."

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Memphis Grizzlies oli 126:91 üle Philadelphia 76ersist ja jätkab läänekonverentsis neljandal kohal, tiitlikaitsja Milwaukee Bucks jäi Giannis Antetokounmpo ja Jrue Holiday 20 punktile vaatamata 103:117 alla Boston Celticsile. Jayson Tatum viskas võitjate kasuks 42 punkti.

Teised tulemused:

Cleveland - Miami 105:94

Toronto - Sacramento 124:101

Atlanta - Houston 126:132

Dallas - Charlotte 120:96

Denver 113:107

LA Clippers - Phoenix 111:95