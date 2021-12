Teisipäeval möödub sajand Eesti Jalgpalli Liidu asutamisest

"Juubelit tähistame kogu aasta jooksul üritustega, mis sisaldavad endas nii kultuuri kui sporti. Spordisündmused kulmineeruvad järgmise aasta juunikuus, mil lisaks jalgpalliliidu 100. sünnipäevale täitub 30 aastat taastatud Eesti koondise esimesest maavõistlusest," lausus EJL-i president Aivar Pohlak.

Olulist tähtpäeva hakati tähistama juba tänavu augusti lõpus, kui ilmus 100. sünnipäevale pühendatud unikaalne postmark. Tegemist on esimese korraga, kui mark on trükitud jalgpalli materjalile ja siidtrüki tehnikaga. Aasta lõpu eel tuli tähistamiseks müügile jõulukalender, mida illustreerivad Eesti jalgpalli olulise panuse andnud inimesed, kelle seas on nii endised koondislased kui ka tegevmängijad ning treenerid. 28. detsembril on ETV eetris ligi tunniajane saade, milles vaadatakse tagasi Eesti jalgpalli ajaloole.

Järgmisel aastal ilmub mahukas Eesti jalgpalli ajalugu käsitlev raamat. Suvel on kavas galaüritus ja legendide jalgpallilahing, millest võtavad osa mängijad, kes on viimase 30 aasta jooksul koondist esindanud. Lisaks tunnustab EJL hõbe- ja kuldmärkidega inimesi, kes on kaasa aidanud Eesti jalgpalli edendamisele. Kavas on ka ära märkida Eesti jalgpalliajaloo jaoks olulised paigad.

EJL asutati 14. detsembril 1921 kolme klubi (Eesti Spordiselts Tallinna Kalev, Tallinna Jalgpalli Klubi ja Võimlemisselts Tallinna Sport) üheksa esindaja poolt (Bernhard Abrams, Karl Akel, William Fiskar, Julius Reinans, Oskar Raudsep, Otto Silber, Hans Roost, Verner Eklöf ja Vladimir Tell). Alaliidu esimene esimees oli Gustav Laanekõrb. EJL võeti FIFA liikmeks 1923. ja UEFA liikmeks 1992. aastal. Pärast teist maailmasõda okupatsiooni tõttu katkenud EJL-i tegevus taastati 3. detsembril 1988.

Aastate jooksul on EJL kujunenud Eesti suurimaks spordiorganisatsiooniks, mis korraldab 14 erineva rahvuskoondise tööd ja nende kodumänge, viib läbi Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistlusi ning erinevaid karikavõistlusi, koolitab kohtunikke ja treenereid, litsentseerib klubisid ja mängijaid, töötab välja regulatsioone, arendab infrastruktuuri. Eesti spordiregistri andmetel on Eestis 22 430 jalgpalliharrastajat. EJL-i peakorter asub Tallinnas aadressil Jalgpalli 21 asuval A. Le Coq Arenal.