Nazarov: ma tundsin, et on vaja edasi liikuda ja areneda

"Ma tundsin, et on paras aeg edasi liikuda. Liiviga koostöö oli väga tore ja ma arvan, et me saavutasime päris palju, aga spordimehena ma tunnen, et on vaja alati edasi liikuda ja edasi areneda. Ma nägin seda arengut väljaspool Eestit," rääkis Nazarov.

Nazarovi uue treeneri Mikkel Larseni grupis harjutab ka Tokyo olümpial võistelnud Kojo Musah, kelle 100 meetri isiklik rekord on 10,14. Just sise-EM-i finaalis Nazarovi kõrvalrajal jooksnud Musahi kaudu Eesti esisprinter Taani treenerini jõudiski.

"Nad võtsid mu väga kiiresti omaks. Ma võtsin nendega ühendust ja neile sobis see idee ning otsisime sobiva aja, millal ma esimest korda neid külastada saan. Siis lendasin Taani ja tegin oma esimese nädala seal ära. Nüüd hiljuti käisin seal teist korda ja lähen uuesti tagasi. Väga sujuvalt on läinud kõik," sõnas Nazarov.

"Taanil on väga tugev 4x100 meeskond ning kolm vahetust, kes seal jooksevad, teevad minuga igapäevast trenni. Trennid on vihased ja kiired. Keegi ei hellita ega hoia," tõdes Nazarov.

Märtsis Belgradis toimuvateks sisemaailmameistrivõistlusteks valmistuva Nazarovi laiem eesmärk on koostöös uue treeneriga teha arenguhüpe 100 meetri jooksus.

"Füüsilised eeldused on kindlasti mul väga head ja seda näitas ka 60 meetri aeg. Lihtsalt 100 meetri jooks nõuab paremat jooksutunnetust, mida mul veel ei ole. Seda me oleme hakanud järele aitama ja keskendumegi sellele, et suvel oleks see 100 meetrit parem. Kuna see suvi 100 meetrit oli tõesti väga kehv ja tiitlivõistlustel ma ei saanudki seda joosta, siis keskendumegi sellele, et suurtel võistlustel stardis olla," ütles Nazarov.