Nurmsalu: las tuul ollagi Otepää mäe omapära

Rahvusvahelise Suusaliidu ehk FIS-i jaoks on tähtis, et võistlused saaksid igal juhul peetud. Vastasel juhul jäävad näiteks sportlased auhinnarahadest ilma, samuti ei saa pakkuda teleülekannet.

Laupäeval nõustus FIS-i poolne võistluste direktor Lasse Ottesen lahendusega, kus murdmaadistantsid läbiti ühisstardist ning lõppjärjestus selgus suusahüppemäel.

"Meie laupäevane võistlus oli jah hoopis eriline. Seda ei ole pikki-pikki aastaid kasutatud. Selle põhjus on ilmselt see, et Lasse Ottesen ei ole väga suur mass-stardi fänn. Me kõik teame seda nii-öelda siseringis. Selle eest tuleb Lassele sügav kummardus teha, et ta eile ennast kokku võttis ja sellise otsuse tegi," ütles Otepää MK-etapi korralduskomitee esimees Ago Markvardt.

Põhjus, miks asjad keeruliseks muutusid, peitub Otepää hüppemäel keerutanud tuules. Endine suusahüppaja ja kahevõistleja Kaarel Nurmsalu, kes MK-etapil telekommentaatorina töötas, ütleb, et Otepää mägi on ehitatud õige koha peale. Taristu ja selle kompaktsus on võistluse suur trump.

"Siin on hüpatud erinevaid võistlusi, näiteks noortesarju, põhjamaade noorte meistrivõistlusi, juunioride MM-i. Nüüd teist korda ka maailmakarikas. Loomulikult tuul vahepeal keerutab, kuid keerutab ka Lahti suusahüppemäel, mis on maailma üks kõige legendaarsemaid mägesid. Seal on tuul täpselt sama suur probleem. Aga kui me mõtleme Lahti peale, siis tulevad ikka need kolm õde meile meelde kogu aeg," rääkis Nurmsalu.

"Ideaalis, kui me tahame, me võime siia ka kupli ümber ehitada, aga see ju ei ole enam see. Loomulikult on tuulevõrk üks variant. Mida iganes, et seda tuult nii-öelda takistada. Aga ma pigem arvan, et las see ollagi selle mäe omapära. Vaataks seda võistlust võib-olla hoopis selle külje pealt, et vaadake, kui heas seisus see hüppemägi on. See on äärmiselt hästi ette valmistatud. Nii hüppemägi kui suusarajad," lisas Nurmsalu.

"Meil ei ole võimalik seda hüppemäge ümber tõsta. Ei ole ka väga lihtne tegelikult sinna paigaldada mingisuguseid tuulevõrke. See on väga suur investeering ja nendest ei pruugi kasu olla. Kui reedeõhtune ja ka laupäevahommikune tuul keerutab, siis on nendest tuulevõrkudest väga vähe kasu. Tuulepööre lõunast päästis nii-öelda meie päeva ja loomulikult ka see, et tuul vaibus paar-kolm meetrit sekundis," tõdes Markvardt.

Rahalises mõttes peaks maailmakarikaetapi kulud ja tulud selgeks saama pärast jõule ja enne aastavahetust.