Manchester United kaalub koroonapuhangu tõttu mängu ära jätmist

United tunneb suurt muret nakkusohu ja ettevalmistuste katkemise pärast, kui esmaspäeval andsid mitu mängijat positiivse koroonaproovi. Unitedi Carringtoni treeningväljak on 24 tunniks suletud.

Manchesteri suurklubi ütles, et nad peavad veel Premier League'iga läbirääkimisi, sest arvestada tuleb treeningute ärajäämise ja meeskonnatöö katkemisega ning mängijate ja personali tervis on esmatähtis.

Kõik Unitedi mängijad andsid enne laupäevast 1:0 võitu Norwichi üle negatiivse koroonaproovi, kuid pühapäevahommikusel treeningul oli mitme jalgpalluri proov positiivne.

Brentfordi peatreener Thomas Frank ütles, et nemad on valmis mängima.

"Ma arvan, et enne mängu tühistamist peab olema suur arv koroonapositiivsed, aga ausalt öeldes ma ei tea, kui suur see arv peaks olema," ütles Frank. "Kui saaksime selgust, millised on mängude tühistamise reeglid, oleks see väga hea."

Aston Villa peatreener Steven Gerrard kinnitas samuti, et paar nende töötajat ja mängijat on andnud positiivsed proovid, kuid kinnitas, et enamus olid negatiivsed ja teisipäevane mäng Norwichi vastu toimub kindlasti.

Brightoni peatreeneri Graham Potteri sõnul on nende klubis kolm või neli positiivset juhtumit, pärast pühapäeval edasi lükatud mängu Tottenhamiga, kelle meeskonnas on samuti koroonapuhang.