Keele debüüt klubide MM-il sai läbi juba enne selle algust

Markkus Keel on Iraani liigas enamasti olnud Sirjani Fooladi esimene side ja ka MM-turniiri kodulehel on Keel numbri all 17 võistkonna nimekirjas täiesti olemas. Ometi ei leia Keelt, meeskonna põhisidemängijat, ei mängude statistikapaberitelt ega võistkonnast tehtud fotodelt, vahendab Võrkpall24.ee.

Keel selgitas, et kui Aasia meisterklubi Brasiiliasse suurturniirile sõitis, lendas tema hoopis kodumaale puhkusele. Olukorra põhjuseid sõnadesse panna on keeruline. Lühidalt öeldes: Iraan on teistsugune koht ja seal on omad reeglid, mida tihtipeale oma tahtmise järgi kujundatakse.

Sirjani klubi otsustas suurturniiriks kokku panna täiesti uue koosseisu, paljud mehed korjati kokku teistest Iraani liiga meeskondadest. Turniiri korraldaja, rahvusvaheline võrkpalliliit (FIVB), klubi otsustele vastu ei olnud. Nii jäid lisaks Keelele koosseisust välja veel hulk Sirjani mehi ning lõpuks olid esialgsest koosseisust MM-il platsil vaid libero ja diagonaalründaja.

